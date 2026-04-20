Unión pende de un hilo y se juega el semestre en dos finales

Unión se mantiene en puestos de clasificación en la Zona A del Apertura, más allá de las últimas dos derrotas. Llega muy obligado al final.

La derrota 3-2 ante Newell’s en el 15 de Abril cayó como un balde de agua fría en la avenida López y Planes. Tras el traspié en La Plata ante Estudiantes (2-1), el conjunto santafesino sumó su segunda caída consecutiva, un bache que llega en el peor momento posible: a tan solo dos pasos de la línea de meta.

A falta de seis puntos por disputarse, Unión puso en riesgo su clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura. Lo que parecía una estadía cómoda en la zona de privilegio hoy es una incógnita que se resolverá bajo una presión asfixiante. El equipo ha mostrado fragilidades defensivas que le costaron caro, y ahora no tiene margen de error.

El camino a los octavos: Dos "finales" en el horizonte

El fixture no le da respiro al Tatengue. El tramo final se divide en una visita de riesgo a Liniers y un cierre en casa ante un rival directo por la jerarquía del plantel.

Fecha 16: El primer paso en el Amalfitani

El próximo lunes 27 de abril a las 18.45 hs, Unión visitará a Vélez Sarsfield. Será un duelo de alta tensión donde el equipo santafesino está obligado a sumar para no llegar al cierre dependiendo de un milagro matemático y resultados ajenos.

Unión Vélez Lionel Verde 2.jpg Unión no tiene margen de error primero ante Vélez y luego frente a Talleres. UNO Santa Fe | José Busiemi

Fecha 9: El cierre ante la T (Reprogramada)

Debido al paro de fútbol, la novena fecha quedó como el acto final del torneo. En el 15 de Abril, Unión recibirá a Talleres de Córdoba. Dependiendo de lo que ocurra ante Vélez, este partido podría ser una "final mano a mano" por el último boleto a los octavos.

El cronograma de la Zona A para el desenlace

Mientras Unión mira su propio ombligo, también deberá estar atento a lo que pase en las otras canchas de su grupo:

Fecha 16 (Días clave para la Zona A):

Jueves 23/04 - 20.00: Defensa y Justicia vs. Boca

Viernes 24/04 - 17.00: Deportivo Riestra vs. Independiente

Viernes 24/04 - 19.15: Lanús vs. Central Córdoba

Sábado 25/04 - 14.00: Platense vs. San Lorenzo

Domingo 26/04 - 17.30: Newell’s vs. Instituto

Lunes 27/04 - 18.45: Vélez vs. Unión

Fecha 9 (El cierre definitivo):

Platense vs. Estudiantes

Vélez vs. Newell’s

Unión vs. Talleres

San Lorenzo vs. Independiente

Central Córdoba vs. Boca

LEER MÁS: Unión y la indisimulable dificultad para sostener los resultados

El panorama es claro: Unión necesita recuperar la solidez y la mística que mostró al inicio del torneo. El crédito se agotó y el margen de error desapareció. Santa Fe espera que el equipo esté a la altura para no quedarse fuera de la fiesta de los ocho mejores.