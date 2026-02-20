Apertura de sesiones: Fernández reclamó "un baño de realidad" y cuestionó la ausencia de un plan integral para Santa Fe

En el inicio del 146° período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe, tras el discurso del intendente Juan Pablo Poletti, el concejal Jorge Andrés Fernández brindó declaraciones a la prensa junto a la concejala Jorgelina Mudallel, ambos del bloque del Partido Justicialista.

Fernández fue contundente al señalar que el mensaje del Ejecutivo “mostró una realidad que no existe” y advirtió sobre la falta de un diagnóstico serio de los principales problemas que atraviesa la ciudad.

“Lo que reclamamos es un baño de realidad para afrontar los verdaderos problemas de Santa Fe. Si no hay un diagnóstico serio, si se construye sobre relatos que no reflejan lo que viven los vecinos todos los días, nunca vamos a resolver nada”, sostuvo.

El concejal remarcó la ausencia de una política integral de seguridad, una demanda que —según afirmó— el bloque viene planteando desde hace tiempo.

“No hay una verdadera política de seguridad integral. No alcanza con hablar de patrulleros. Hay que trabajar con los barrios, con los pibes, con las organizaciones sociales, abordar el consumo de drogas y la violencia desde una mirada profunda. Nada de eso estuvo presente en el discurso”.

Asimismo, cuestionó la falta de anuncios concretos en materia de infraestructura básica y servicios públicos.

“Santa Fe tiene serios problemas estructurales en todos los barrios: falta de acceso a servicios básicos, transporte deficiente, recolección de residuos que no funciona, iluminación insuficiente. No hay un plan estratégico para pensar una ciudad del siglo XXI. Seguimos viviendo como en el siglo XIX”, expresó.

Fernández también criticó que el intendente haya enumerado acciones de gestión que, a su entender, no se condicen con la realidad cotidiana.

“Si todo lo que se enumeró fuese cierto, viviríamos en una ciudad maravillosa. Y todos sabemos que eso no es así. Los vecinos sufren para ir a trabajar, para mandar a sus hijos a la escuela, sufren la inseguridad, la falta de obras en los barrios y la ausencia del Estado”.

En ese sentido, señaló que muchos de los problemas históricos de la ciudad continúan sin abordaje estructural.

“Hace 19 años que escuchamos lo mismo. Los santafesinos estamos cansados. Necesitamos recuperar la iniciativa y construir de verdad una ciudad para el siglo XXI. Pero eso empieza por reconocer los problemas y decir la verdad”.

Finalmente, el edil del Partido Justicialista insistió en la necesidad de un plan integral que contemple seguridad, infraestructura y servicios públicos de calidad, con metas claras y mecanismos concretos de ejecución.