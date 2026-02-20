Uno Santa Fe | Partido Justicialista

Apertura de sesiones: Fernández reclamó "un baño de realidad" y cuestionó la ausencia de un plan integral para Santa Fe

En el inicio del 146° período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe, tras el discurso del intendente Juan Pablo Poletti, el concejal Jorge Andrés Fernández brindó declaraciones a la prensa junto a la concejala Jorgelina Mudallel, ambos del bloque del Partido Justicialista.

20 de febrero 2026 · 00:12hs
Apertura de sesiones: Fernández reclamó un baño de realidad y cuestionó la ausencia de un plan integral para Santa Fe

Apertura de sesiones: Fernández reclamó un baño de realidad y cuestionó la ausencia de un plan integral para Santa Fe

Fernández fue contundente al señalar que el mensaje del Ejecutivo “mostró una realidad que no existe” y advirtió sobre la falta de un diagnóstico serio de los principales problemas que atraviesa la ciudad.

“Lo que reclamamos es un baño de realidad para afrontar los verdaderos problemas de Santa Fe. Si no hay un diagnóstico serio, si se construye sobre relatos que no reflejan lo que viven los vecinos todos los días, nunca vamos a resolver nada”, sostuvo.

El concejal remarcó la ausencia de una política integral de seguridad, una demanda que —según afirmó— el bloque viene planteando desde hace tiempo.

“No hay una verdadera política de seguridad integral. No alcanza con hablar de patrulleros. Hay que trabajar con los barrios, con los pibes, con las organizaciones sociales, abordar el consumo de drogas y la violencia desde una mirada profunda. Nada de eso estuvo presente en el discurso”.

Asimismo, cuestionó la falta de anuncios concretos en materia de infraestructura básica y servicios públicos.

“Santa Fe tiene serios problemas estructurales en todos los barrios: falta de acceso a servicios básicos, transporte deficiente, recolección de residuos que no funciona, iluminación insuficiente. No hay un plan estratégico para pensar una ciudad del siglo XXI. Seguimos viviendo como en el siglo XIX”, expresó.

Fernández también criticó que el intendente haya enumerado acciones de gestión que, a su entender, no se condicen con la realidad cotidiana.

“Si todo lo que se enumeró fuese cierto, viviríamos en una ciudad maravillosa. Y todos sabemos que eso no es así. Los vecinos sufren para ir a trabajar, para mandar a sus hijos a la escuela, sufren la inseguridad, la falta de obras en los barrios y la ausencia del Estado”.

En ese sentido, señaló que muchos de los problemas históricos de la ciudad continúan sin abordaje estructural.

“Hace 19 años que escuchamos lo mismo. Los santafesinos estamos cansados. Necesitamos recuperar la iniciativa y construir de verdad una ciudad para el siglo XXI. Pero eso empieza por reconocer los problemas y decir la verdad”.

Finalmente, el edil del Partido Justicialista insistió en la necesidad de un plan integral que contemple seguridad, infraestructura y servicios públicos de calidad, con metas claras y mecanismos concretos de ejecución.

Partido Justicialista Santa Fe

Lo último

Los puntos clave de la reforma laboral: qué cambia en contratos, sindicatos y huelgas

Los puntos clave de la reforma laboral: qué cambia en contratos, sindicatos y huelgas

Colón y Ferro ajustan horario: la tercera fecha de la Primera Nacional se juega más tarde

Colón y Ferro ajustan horario: la tercera fecha de la Primera Nacional se juega más tarde

Alcoholemia positiva y agresión: tres detenidos por golpear a un inspector municipal en avenida Freyre y bulevar Pellegrini

Alcoholemia positiva y agresión: tres detenidos por golpear a un inspector municipal en avenida Freyre y bulevar Pellegrini

Último Momento
Los puntos clave de la reforma laboral: qué cambia en contratos, sindicatos y huelgas

Los puntos clave de la reforma laboral: qué cambia en contratos, sindicatos y huelgas

Colón y Ferro ajustan horario: la tercera fecha de la Primera Nacional se juega más tarde

Colón y Ferro ajustan horario: la tercera fecha de la Primera Nacional se juega más tarde

Alcoholemia positiva y agresión: tres detenidos por golpear a un inspector municipal en avenida Freyre y bulevar Pellegrini

Alcoholemia positiva y agresión: tres detenidos por golpear a un inspector municipal en avenida Freyre y bulevar Pellegrini

Racing cobró 2 millones por Nardoni y Unión aún no recibió nada

Racing cobró 2 millones por Nardoni y Unión aún no recibió nada

Policías auxiliaron a dos hermanos de 10 y 11 años que recibieron una descarga eléctrica y los trasladaron al Samco de Rincón

Policías auxiliaron a dos hermanos de 10 y 11 años que recibieron una descarga eléctrica y los trasladaron al Samco de Rincón

Ovación
Se postergó el choque entre Dogos y Cobras de Brasil en Córdoba

Se postergó el choque entre Dogos y Cobras de Brasil en Córdoba

Se presenta oficialmente el partido de Capibaras en Rosario

Se presenta oficialmente el partido de Capibaras en Rosario

Jornada negativa para los equipos santafesinos en Mendoza

Jornada negativa para los equipos santafesinos en Mendoza

Capibaras XV y Peñarol de Uruguay están confirmados para el debut

Capibaras XV y Peñarol de Uruguay están confirmados para el debut

Vuelve el boxeo profesional al Club Atlético Colón

Vuelve el boxeo profesional al Club Atlético Colón

Policiales
La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Escenario
El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia