Vuelve el boxeo profesional al Club Atlético Colón

El gimnasio Roque Otrino será sede de una nueva edición del festival de boxeo, organizado por el promotor Carlos Lemos. También habrá 11 peleas amateurs.

Este sábado 21 de febrero, desde las 21, el gimnasio Roque Otrino del Club Atlético Colón, será sede de una nueva edición del festival de boxeo que periódicamente organiza el promotor Carlos Lemos en la institución rojinegra. Una buena oportunidad para ver en acción a buenos deportistas de la ciudad de Santa Fe y la región. Una atractiva convocatoria que contará con una pelea profesional de fondo, y once combates entre aficionados.

Con la organización del promotor y entrenador de boxeo Carlos Lemos, hijo del legendario José Lino Lemos, este sábado 21 de febrero la cita es en el gimnasio Roque Otrino de Colón, con una pelea profesional y once amateurs. La convocatoria cuenta con la supervisión de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe. En la pelea de fondo, el Gallo Ayrton Segovia del Club Atlético Colón se medirá con Francisco el Holandés Coronel de la ciudad de Rosario a seis rounds en categoría peso pluma. Para el santafesino de 26 años, pero nacido en Paraná, será su pelea número 13, ya que cuenta con 8 triunfos, 4 por la vía rápida, 4 derrotas, una de las cuales por KO.

El Gallo Segovia peleó por última vez en junio del año pasado, en el Club Atlético Azopardo Belgrano de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos, y resultó una victoria por KOT en el tercer round, frente a Gonzalo Damián Figueroa. Buscará ante el público santafesino hacer una buena pelea ante un rival que querrá demostrar lo suyo.

Por su parte, Francisco Javier Coronel, oriundo de la ciudad de Rosario, de 34 años de edad, lleva 12 peleas en el campo rentado, con 3 victorias de las cuales 2 fueron por la vía rápida, y acumula 8 derrotas, 6 por KOs, y un empate. Viene de perder en noviembre pasado frente a Delmiro Eduardo Bordón en el Club Sportivo Guadalupe de Santa Fe por puntos en un pleito pautado a seis asaltos.

Programa de combates

La organización del evento dio a conocer la programación del mismo, en la cual se destacan, además de la pelea profesional, once combates protagonizados por pugilistas amateurs representantes de diversos gimnasios y escuelas de boxeo locales y de localidades cercanas. Uno de ellos es el que tendrá como contendientes a Lucas Urrutia del Peri Boxing con Isaías Núñez del Pequeño Demoñio; Nicolás Rodríguez del Club Atlético Colón se medirá con Franco Ojeda del Chino Box, Agustín Pittari del Thunder Box lo hará ante Aníbal Chaparro del gimnasio Boxer, y Juan Bogado del Center Boxing Training con Derián Benítez de Villa Gobernador Gálvez.

Por su parte, Celene Galindo del Club Colón peleará con Damaris Herrera de Villa Gobernador Gálvez, Juan Podestá del Club Colón con Benjamín Borda del Willie Pep, Tomás Mendoza del Club Colón con Franco Ratti de Villa Constitución, Belén Díaz del Olimboxing lo hará con Joana Pintos del Peri Boxing, Matías Córdoba de Colón lo hará con Valentín Porpato del Boxer y Pablo Escobar de Colón con el Colo Esteban Ferrero del Olimboxing.

El gran festival de boxeo en el Roque Otrino de Colón de Santa Fe, con una pelea profesional y once de aficionados, tendrá un servicio de buffet, y las entradas anticipadas se pueden reservar en el 3425034425.