Se presenta oficialmente el partido de Capibaras en Rosario

Este viernes a las 13, se realizará la presentación oficial del primer cotejo de Capibaras ante Peñarol por el Súper Rugby Américas 2026.

20 de febrero 2026 · 08:27hs
Capibaras debutará el sábado 21 en el Hipódromo de Rosario frente a Peñarol.

Se viene el debut de Capibaras en el Súper Rugby Américas. La franquicia que representará al Litoral en la edición 2026 del Super Rugby Américas realiza su puesta a punto en el Hipódromo de Rosario. El conjunto conducido por Nicolás Galatro se medirá el sábado 21 a partir de las 20.30 frente a Peñarol de Uruguay. Este viernes se realizará la presentación oficial del partido en la sede de la Municipalidad de Rosario.

Se presenta el debut de Capibaras ante Peñarol

La expectativa crece ya que se viene el debut de Capibaras XV. El gobierno de la provincia de Santa Fe, la municipalidad de Rosario y Litoral Rugby llevará a cabo la presentación de Capibaras XV vs. Peñarol Rugby por la primera fecha del Súper Rugby Américas 2026. El encuentro internacional será el debut oficial del equipo del Litoral en el mejor rugby del continente y el primer partido como local en el estadio del Hipódromo de Rosario. Estarán presentes los capitanes y entrenadores de ambos equipos. Además de autoridades y referentes del rugby de la región.

El lanzamiento del primer cotejo en condición de local de Capibaras XV en el Hipódromo de Rosario, se realizará este viernes 20 de febrero a las 13, en el salón Carrasco de la Municipalidad de Rosario, ubicado en el primer piso de calle Buenos Aires 711 del sur provincial.

Continúa la venta de entradas para ver Capibaras

En cuanto a las entradas para Capibaras XV-Peñarol, las mismas se encuentran disponibles en ticketway.com.ar cuyo cotejo se llevará en el hipódromo rosarino. Las generales tienen un costo de 12.000 pesos, mientras que los menores de hasta 14 años abonarán 6.000 pesos. Al mismo tiempo, se vende la llamada “Experiencia Capibaras”, con un valor de 50.000 pesos que incluye un paquete de beneficios exclusivos para poder estar presenciando el debut de una manera muy especial.

Damián Schneider el árbitro del debut

Damián Schneider será el árbitro de nuestro debut frente a Peñarol. Estará secundado por Federico Solari y Luca Solda. Surgido de Old Resian, Schneider tiene una vasta trayectoria que incluye test match internacionales, finales de Súper Rugby Américas, Torneo Regional del Litoral y Mundiales Juveniles. Además ha sido recientemente asistente en el Seis Naciones.

