Racing cobró 2 millones por Nardoni y Unión aún no recibió nada

Mientras Racing ya percibió parte del dinero por la transferencia de Juan Nardoni, Unión sigue esperando lo que le corresponde.

La venta de Juan Nardoni a Gremio dejó a Racing con dinero fresco en sus arcas, mientras que Unión sigue a la espera de su parte. Según el medio partidario Racing de Alma, alrededor de 2 millones de dólares correspondientes al 30% de la operación. El resto del dinero que recibirá Racing será abonado en cuotas, aunque no se conocen los plazos ni los montos exactos , generando incertidumbre sobre los tiempos de pago y sobre cómo se cumplirán las obligaciones pendientes hacia el Tatengue. En este contexto, la dirigencia deberá defender el patrimonio económico del club y garantizar que no se pierdan recursos legítimamente asignados.

La transferencia se concretó por 8 millones de dólares por el 80% de la ficha de Nardoni . Racing cobró 2 millones en esta primera etapa, quedándole aproximadamente 5,6 millones tras descontar la participación que debería recibir Unión, que hasta ahora no fue acreditada. Además, la operación contempla un bonus de 2 millones por objetivos deportivos , ligados a la cantidad de partidos que el jugador dispute en su nuevo club. De ese monto adicional, 600.000 dólares serían para Unión si se cumplen las condiciones pactadas.

Racing seguirá recibiendo dinero en cuotas por la transferencia, pero hasta ahora no hay claridad sobre cómo se distribuirán los pagos ni los plazos de cada uno. Este tipo de escenarios que se presentan de forma habitual en el fútbol argentino, generan incertidumbre para los clubes que dependen de esos recursos para equilibrar sus finanzas, más aún cuando hablamos de instituciones con problemas económicos como Unión.

Este episodio refleja un rasgo recurrente del fútbol en nuestro país: quien actúa con “viveza criolla”, moviendo los hilos en silencio para quedarse con la mayor tajada, suele salir beneficiado. En este caso, Racing cobró primero y no notificó de manera inmediata al club santafesino, que permanece expectante. Unión no puede quedarse de brazos cruzados: la dirigencia deberá actuar con firmeza, reclamar lo que le corresponde y sentar un precedente que proteja los derechos del club en operaciones futuras. La premisa es simple: con el dinero de Unión no se juega.

Unión y la necesidad de actuar

Recibir el dinero supondría un respiro inmediato para Unión, permitiendo sostener la logística del plantel y planificar refuerzos para el próximo mercado de pases sin comprometer la estructura financiera. Más allá del alivio económico, reclamar el monto pendiente es un derecho contractual que protege el patrimonio del club, compuesto por sus recursos, derechos de jugadores y capacidad de inversión futura.

En un mercado argentino donde los clubes que no venden directamente al exterior suelen quedar relegados frente a los movimientos silenciosos de los grandes, la actitud del Tatengue marcará la diferencia.