Jornada negativa para los equipos santafesinos en Mendoza

Banco Provincial y Unión cayeron en la segunda jornada de la Liga Nacional de Vóleibol Femenina que organiza la FeVA en Mendoza.

La ciudad de Mendoza está siendo sede de la segunda edición de la Liga Nacional de Vóleibol Femenina (LNVF) 2026, que se disputará hasta el 28 de febrero. La competencia se desarrolla en el club General San Martín Pacífico, y en el desarrollo de la segunda jornada, Banco Provincial cayó en el tie break frente a Tucumán de Gimnasia y Unión fue vencido por Monteros Vóley de la provincia de Tucumán.

Culminó la segunda fecha de la Liga Nacional de vóley femenino, que se disputa en las instalaciones del Club General San Martín Pacífico en la ciudad de Mendoza, en el cual, Banco Provincial, en la Zona 1, que había arrancado superando a Brujas de Misiones, cayó frente a Tucumán de Gimnasia por 3 a 2 en el tie break bajo los arbitrajes de Johana Ayelén Buet y Jesica Loaiza. Los parciales desfavorables a las chicas de barrio Guadalupe fueron: 24-26, 25-20, 26-24, 22-25 y 15-13. En la presente jornada de viernes, a las 18, Banco Provincial se medirá con General San Martín Pacífico.

Las acciones fueron a todas luces muy parejas y muy intensas en el cual arrancó mejor el elenco dirigido por Juan Pablo Rivero, aunque luego las tucumanas ganaron dos chicos en continuado hasta que llegó la reacción de las santafesinas para forzar el tie break. Como era de esperar, el punto final fue jugado con mucha garra y determinación, pero algunos errores privaron a las santafesinas de un triunfo, aunque volvieron a dejar todo en el campo de juego con la satisfacción del deber cumplido.

Por su parte, San José venció a Brujas de Misiones por 3 a 0, Selección Argentina a Municipalidad de General San Martín 3 a 0 y Universitario de Córdoba a Mendoza de Regatas en sets corridos. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Universitario de Córdoba 6; Tucumán de Gimnasia 5; Banco Provincial de Santa Fe 4; Selección Argentina y Mendoza de Regatas 3; San José 2, Brujas de Misiones 1, Municipalidad de General San Martín.

Zona 2

En cuanto a la Zona 2, Unión de Santa Fe acumuló la segunda derrota en igual cantidad de presentaciones en tierras cuyanas, ya que ahora cayó frente a Monteros de Tucumán por 3 a 0, y en el debut habían sido superadas por San Martín de Formosa en sets corridos. Las santafesinas cayeron ante las tucumanas con parciales de 15-25, 23-25 y 21-25. En la tercera jornada, las tatengues se medirán frente a Almafuerte de Córdoba.

Además, San Martín de Formosa superó a Almafuerte por 3 a 0, Ciudad de Nieva de Jujuy a Gimnasia y Tiro de Salta por 3 a 2 y Glorias Argentinas a San Martín Pacífico por 3 a 1. Las posiciones quedaron del siguiente modo: San Martín de Formosa y Glorias Argentinas 6; Monteros 4; General San Martín Pacífico y Gimnasia y Tiro de Salta 3; Ciudad de Nieva 2, Unión de Santa Fe y Almafuerte 0.