Colón y Ferro ajustan horario: la tercera fecha de la Primera Nacional se juega más tarde

El encuentro de la Zona A entre Colón y Ferro se jugará finalmente a las 20.30 en el Brigadier Estanislao López.

Colón y Ferro ultiman detalles antes de la segunda fecha de la Primera Nacional . El partido, inicialmente pautado para las 20, se disputará finalmente a las 20.30, media hora más tarde de lo previsto, en el Estadio Brigadier López. Este ajuste, aunque mínimo, es relevante para la planificación del operativo y la coordinación institucional del club.

Se trata del tercer partido de Colón en la temporada , un compromiso que puede marcar el rumbo inicial del equipo en la tabla de posiciones. Tras un arranque donde mostró dinámica ofensiva y presión alta , el Sabalero busca consolidar su identidad como local y aprovechar la experiencia de sus jugadores en el estadio Brigadier López, históricamente una plaza complicada para los visitantes.

Ferro, por su parte, intentará adaptarse al desafío de jugar fuera de casa y mantener su estructura táctica, buscando presión en bloque medio y transiciones rápidas por las bandas para generar ocasiones de gol. La combinación de ambos estilos promete un duelo intenso y estratégico.

Expectativa en Santa Fe

La comunidad de hinchas de Colón sigue de cerca cada movimiento del club en la Primera Nacional. La jornada genera gran expectativa, ya que los seguidores buscan que el equipo mantenga su rendimiento inicial y continúe sumando en la Zona A. La media hora adicional puede ser aprovechada por los jugadores para optimizar su preparación física y mental, asegurando concentración y ritmo durante todo el encuentro.

Antecedentes y contexto

El Estadio Brigadier López ha sido escenario de múltiples enfrentamientos de alta intensidad, y Colón como local suele imponer su presión y solidez defensiva, además de aprovechar la amplitud de sus laterales y la capacidad de sus mediocampistas para controlar el ritmo del juego. Este partido contra Ferro representa no solo una oportunidad de puntos, sino también de reafirmar la autoridad del equipo en casa y mantener la confianza del plantel y los hinchas.