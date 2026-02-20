Alcoholemia positiva y agresión: tres detenidos por golpear a un inspector municipal en avenida Freyre y bulevar Pellegrini

El conductor superó el límite permitido y, junto a sus acompañantes, atacó al inspector que realizaba el operativo

Un empleado municipal de la Secretaría de Control fue agredido a golpes durante un operativo de tránsito realizado esta madrugada en la esquina de avenida Freyre y bulevar Pellegrini , luego de que un test de alcoholemia arrojara resultado positivo.

La víctima es un hombre de 43 años , quien debió ser trasladado a un sanatorio privado de la ciudad de Santa Fe , donde quedó internado para su atención médica. Por el hecho fueron aprehendidos tres hombres , identificados como P. I. P. (25) , J. I. M. (33) e I. J. R. P. (46) .

El procedimiento de detención fue realizado en forma conjunta por efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) y de la Brigada Motorizada.

Control vehicular permanente

Los operativos conjuntos entre personal policial y municipal se desarrollan de manera permanente en distintos puntos de la capital santafesina, tanto en horarios diurnos como nocturnos, con el objetivo de desalentar la conducción bajo los efectos del alcohol y reforzar la figura del conductor responsable.

En esta oportunidad, el control se desplegó en un sector estratégico monitoreado por el sistema de cámaras de videovigilancia públicas, en la intersección de avenida Freyre —en su continuidad hacia el norte como avenida López y Planes— y bulevar Pellegrini.

Golpiza tras el test positivo

Durante el operativo, el conductor de un Chevrolet Corsa beige (patente KRU 468) se mostró irascible ante los inspectores. El test de alcoholemia practicado arrojó 0,76 gramos de alcohol en sangre, superando el límite permitido.

Cuando el inspector municipal les indicó que debían descender del vehículo, los ocupantes reaccionaron violentamente y golpearon al trabajador, quien cayó al pavimento.

Ante la agresión, los efectivos de la PAT y de la Brigada Motorizada intervinieron de inmediato, redujeron a los tres hombres y los trasladaron a la Estación Policial Centro, con sede en la Comisaría 3ª del barrio Candioti.

Delitos imputados

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al Ministerio Público de la Acusación. El fiscal de Flagrancia ordenó que los tres aprehendidos continúen privados de la libertad, sean correctamente identificados y se les forme causa como presuntos autores de lesiones dolosas y amenazas.

Además, la fiscalía dispuso el secuestro de las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona, con el fin de incorporar el registro del procedimiento y de la agresión al expediente judicial.