Uno Santa Fe | Policiales | alcoholemia

Alcoholemia positiva y agresión: tres detenidos por golpear a un inspector municipal en avenida Freyre y bulevar Pellegrini

El conductor superó el límite permitido y, junto a sus acompañantes, atacó al inspector que realizaba el operativo

Juan Trento

Por Juan Trento

20 de febrero 2026 · 11:14hs
Alcoholemia positiva y agresión: tres detenidos por golpear a un inspector municipal en avenida Freyre y bulevar Pellegrini

gentileza

Un empleado municipal de la Secretaría de Control fue agredido a golpes durante un operativo de tránsito realizado esta madrugada en la esquina de avenida Freyre y bulevar Pellegrini, luego de que un test de alcoholemia arrojara resultado positivo.

La víctima es un hombre de 43 años, quien debió ser trasladado a un sanatorio privado de la ciudad de Santa Fe, donde quedó internado para su atención médica. Por el hecho fueron aprehendidos tres hombres, identificados como P. I. P. (25), J. I. M. (33) e I. J. R. P. (46).

El procedimiento de detención fue realizado en forma conjunta por efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) y de la Brigada Motorizada.

Control vehicular permanente

Los operativos conjuntos entre personal policial y municipal se desarrollan de manera permanente en distintos puntos de la capital santafesina, tanto en horarios diurnos como nocturnos, con el objetivo de desalentar la conducción bajo los efectos del alcohol y reforzar la figura del conductor responsable.

En esta oportunidad, el control se desplegó en un sector estratégico monitoreado por el sistema de cámaras de videovigilancia públicas, en la intersección de avenida Freyre —en su continuidad hacia el norte como avenida López y Planes— y bulevar Pellegrini.

Embed

Golpiza tras el test positivo

Durante el operativo, el conductor de un Chevrolet Corsa beige (patente KRU 468) se mostró irascible ante los inspectores. El test de alcoholemia practicado arrojó 0,76 gramos de alcohol en sangre, superando el límite permitido.

Cuando el inspector municipal les indicó que debían descender del vehículo, los ocupantes reaccionaron violentamente y golpearon al trabajador, quien cayó al pavimento.

Ante la agresión, los efectivos de la PAT y de la Brigada Motorizada intervinieron de inmediato, redujeron a los tres hombres y los trasladaron a la Estación Policial Centro, con sede en la Comisaría 3ª del barrio Candioti.

Delitos imputados

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al Ministerio Público de la Acusación. El fiscal de Flagrancia ordenó que los tres aprehendidos continúen privados de la libertad, sean correctamente identificados y se les forme causa como presuntos autores de lesiones dolosas y amenazas.

Además, la fiscalía dispuso el secuestro de las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona, con el fin de incorporar el registro del procedimiento y de la agresión al expediente judicial.

alcoholemia avenida Freyre Bulevar Pellegrini
Noticias relacionadas
Las armas y la droga secuestrada en Villa Gobernador Gálvez

Villa Gobernador Gálvez: tres aprehendidos tras un tiroteo entre vendedores de droga; secuestraron armas de guerra y cocaína

La mujer detenida tras los robos en el supermercado Alvear

Sorprendieron a una mechera robando en el Supermercado Alvear: quedó filmada en otros dos hurtos previos

san justo: detuvieron a un hombre por golpear brutalmente a una mujer con un palo de escoba

San Justo: detuvieron a un hombre por golpear brutalmente a una mujer con un palo de escoba

Hospital Cullen

Policías le practicaron RCP a una mujer electrocutada y le salvaron la vida

Lo último

Colón y Ferro ajustan horario: la tercera fecha de la Primera Nacional se juega más tarde

Colón y Ferro ajustan horario: la tercera fecha de la Primera Nacional se juega más tarde

Alcoholemia positiva y agresión: tres detenidos por golpear a un inspector municipal en avenida Freyre y bulevar Pellegrini

Alcoholemia positiva y agresión: tres detenidos por golpear a un inspector municipal en avenida Freyre y bulevar Pellegrini

Racing cobró 2 millones por Nardoni y Unión aún no recibió nada

Racing cobró 2 millones por Nardoni y Unión aún no recibió nada

Último Momento
Colón y Ferro ajustan horario: la tercera fecha de la Primera Nacional se juega más tarde

Colón y Ferro ajustan horario: la tercera fecha de la Primera Nacional se juega más tarde

Alcoholemia positiva y agresión: tres detenidos por golpear a un inspector municipal en avenida Freyre y bulevar Pellegrini

Alcoholemia positiva y agresión: tres detenidos por golpear a un inspector municipal en avenida Freyre y bulevar Pellegrini

Racing cobró 2 millones por Nardoni y Unión aún no recibió nada

Racing cobró 2 millones por Nardoni y Unión aún no recibió nada

Policías auxiliaron a dos hermanos de 10 y 11 años que recibieron una descarga eléctrica y los trasladaron al Samco de Rincón

Policías auxiliaron a dos hermanos de 10 y 11 años que recibieron una descarga eléctrica y los trasladaron al Samco de Rincón

Colón y Central Norte definen sus equipos para el domingo

Colón y Central Norte definen sus equipos para el domingo

Ovación
Se postergó el choque entre Dogos y Cobras de Brasil en Córdoba

Se postergó el choque entre Dogos y Cobras de Brasil en Córdoba

Se presenta oficialmente el partido de Capibaras en Rosario

Se presenta oficialmente el partido de Capibaras en Rosario

Jornada negativa para los equipos santafesinos en Mendoza

Jornada negativa para los equipos santafesinos en Mendoza

Capibaras XV y Peñarol de Uruguay están confirmados para el debut

Capibaras XV y Peñarol de Uruguay están confirmados para el debut

Vuelve el boxeo profesional al Club Atlético Colón

Vuelve el boxeo profesional al Club Atlético Colón

Policiales
La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus