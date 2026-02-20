Capibaras XV y Peñarol de Uruguay están confirmados para el debut

El head coach de Capibaras XV, Nicolás Galatro, confirmó la alineación que debutará el sábado ante Peñarol de Uruguay en el Hipódromo de Rosario.

Se viene el comienzo del Súper Rugby Américas, y se viene el debut de Capibaras XV, la franquicia del rugby litoraleño que afrontará la competencia organizada por Sudamérica Rugby. La escuadra litoraleña se medirá este sábado 21 a partir de las 20.30 frente a Peñarol de Uruguay, que llega como el campeón defensor al Hipódromo de la ciudad de Rosario. El tercera línea de CRAI, Manuel Bernstein será el capitán y jugará en la posición de octavo.

Están los elegidos por Nicolás Galatro, Nicolás Vergallo y Maximiliano Bustos para el histórico cotejo. Como reservas fuera de los 23 quedaron Jorge Onorato, Bautista Grenón y Benjamín Ordiz. Mañana a las 13 se presentará en sociedad el partido con Peñarol en el Palacio de los Leones de Rosario. A las 19 en el estadio del Hipódromo tendrá lugar el Captain's Run.

El equipo inicial contará con cinco debutantes en el torneo: Manuel Cuneo, Enzo Avaca, Alejo Sugasti, Guido Chesini y Tomás Sigura. Para estos últimos dos y para el hooker sanjuanino también será su primer partido oficial como profesionales. A excepción de Juan Lovell, todos los integrantes del plantel estarán haciendo su debut en el Súper Rugby Américas en caso de ingresar.

De los 23 el jugador con más partidos en el certamen continental es Manuel Bernstein con 42 acumulados entre Cobras, Jaguares y Pampas. Lo escoltan el cocapitán Ignacio Gandini con 39 repartidos entre Olimpia y Dogos, y Lorenzo Colidio con 36 entre Olimpia, Pampas y Dogos. El que más puntos suma en la competencia es Juan Bautista Baronio con 219 producto de 5 tries, 46 conversiones y 34 penales.

Capibaras XV alistará a: Diego Correa, Manuel Cuneo y Enzo Avaca; Lorenzo Colidio y Lucas Bur; Ignacio Gandini, Jerónimo Gómez y Manuel Bernstein; Alejo Sugasti y Juan Bautista Baronio; Franco Rossetto, Guido Chesini, Bruno Heit, Gino Dicapua y Tomás Segura. Como suplentes se encuentran a disposición: Federico Cescut, Juan Ignacio Rodríguez, Lisandro Dipierri, Ignacio Gallo, Felipe Villagrán, Juan Lovell, Ignacio Dogliani y Bautista Estellés.

Por su parte, Peñarol de Uruguay presentará la siguiente alineación: Francisco Suárez, Joaquín Myska y Agustín Iglesias; Bautista Cat y Manuel Rosmarino; Pedro Suárez, Lucas Bianchi (capitán) y Manuel Ardao; Alejandro Molinas y Justo Ferrario; Ignacio Facciolo, Joaquín Suárez, Juan Manuel Alonso, Tomás Baca Castex y Santiago Marolda.