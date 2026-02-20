Policías auxiliaron a dos hermanos de 10 y 11 años que recibieron una descarga eléctrica y los trasladaron al Samco de Rincón

El episodio ocurrió el jueves por la noche. Los menores permanecen internados bajo protocolo médico por electrocución.

Dos hermanos de 10 y 11 años permanecen internados en observación luego de haber sufrido una descarga eléctrica en el patio de su vivienda, ubicada a la altura del kilómetro 4,5 de la costa santafesina . La rápida intervención de efectivos del Comando Radioeléctrico de la Costa resultó determinante para su traslado urgente y atención médica.

El episodio ocurrió este jueves, alrededor de las 21 . Un hombre de 37 años se encontraba en el interior de su casa junto a su familia cuando escuchó los gritos desesperados de sus hijos que estaban en el patio. Al salir, encontró a uno de los menores en estado de shock y al otro tendido e inmóvil sobre el suelo.

El niño que estaba consciente alcanzó a decirle que ambos habían recibido una descarga eléctrica. De inmediato, el padre llamó al 911 y solicitó presencia policial y asistencia médica urgente.

Traslado de emergencia y estabilización

Minutos después arribaron al lugar dos oficiales del Comando Radioeléctrico de la Costa. Tras evaluar la escena y advertir el riesgo inminente de muerte, resolvieron trasladar de inmediato a los dos menores y a su padre en el patrullero, con sirenas y balizas encendidas, mientras desde la central 911 alertaban al personal sanitario.

Los chicos fueron ingresados de urgencia al Samco de San José del Rincón, donde una médica logró estabilizarlos. Posteriormente, ambos fueron derivados en ambulancia al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, donde quedaron internados en observación bajo el protocolo correspondiente a casos de electrocución.

Intervención judicial y reconocimiento policial

La situación fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó la elaboración de un informe médico sobre el estado de salud de los menores.

A través de la frecuencia interna, pares policiales destacaron el rápido accionar y la decisión adoptada por los efectivos intervinientes en una situación crítica que permitió preservar la vida de los dos hermanos.