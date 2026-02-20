Uno Santa Fe | Ovación | Córdoba

Se postergó el choque entre Dogos y Cobras de Brasil en Córdoba

El partido correspondiente a la primera fecha del Súper Rugby Américas debía jugarse este viernes, desde las 19, en Córdoba Athletic, pero se postergó.

20 de febrero 2026 · 08:20hs
El partido entre Dogos y Cobras se jugará el lunes

El partido entre Dogos y Cobras se jugará el lunes, a las 20 horas, por razones de fuerza mayor.

El partido que iban a disputar este viernes 20 de febrero Dogos XV y Cobras Brasil Rugby, por la primera fecha del Súper Rugby Américas 2026, ha sido postergado y ya tiene una nueva fecha confirmada: el próximo lunes 23 a las 20.

El paro general postergó el partido en Córdoba

Por la primera fecha del Súper Rugby Américas 2026, Dogos XV recibía a Cobras Brasil Rugby en Córdoba este viernes 19 a las 19hs. El encuentro se disputará el lunes desde las 20 prorrogado por el paro de aviones.

Cobras Brasil Rugby no pudo viajar a Argentina el jueves 19 de febrero, como tenía previsto, por la Huelga General que afectó el país de destino. Por ello, se reprogramó el partido que debía jugarse el 20 de febrero ante Dogos XV en el Córdoba Athletic Club para el lunes, a partir de las 20 horas.

Buscando la seguridad y bienestar del jugador, los equipos viajan a la ciudad de destino el día antes del partido. Debido a la huelga mencionada, no pudieron viajar y la reprogramación obedece a la imposibilidad de conseguir vuelos para toda la delegación en los tiempos necesarios para asegurar el normal desarrollo del partido.

Equipos confirmados de Dogos y Cobras: Dogos XV: 1. Francisco Aguirre, 2. Juan Greissing Revol, 3. Octavio Filippa, 4. Valentín Gonzálvez, 5. Enzo Campo, 6. Aitor Bildosola, 7. Tomás Gómez González, 8. Genaro Fissore, 9. Nicolás Viola, 10. Julián Hernández, 11. Agustín de Vertiz, 12. Faustino Sánchez (C), 13. Maurico Kember, 14. Mateo Soler, 15. Mateo Sánchez. Entrenador: Diego Ghiglione

Cobras Brasil Rugby: 1. João Lucas Marino, 2. Santiago Bonavento, 3. Facundo Moreno, 4. Cleber Dias, 5. Helder Lúcio, 6. Renato Santos, 7. Matheus Cláudio, 8. André Arruda, 9. Zinedine Booysen, 10. João Amaral, 11. Tasriq Mynhardt, 12. Robert Tenório, 13. Lorenzo Massari, 14. Sérgio Luna, 15. Rosko Specman. Entrenador: Josh Reeves

El resto de los partidos se jugarán en la fecha y los horarios establecidos:

  • Viernes 20/2, 21hs, Tarucas – Selknam
  • Sábado 21/2, 18:30hs, Yacaré XV – Pampas.
  • Sábado 21/2, 20:30hs, Capibaras XV – Peñarol Rugby – Referee: Damián Schneider.
  • Lunes 23/2, 20hs, Dogos XV – Cobras Brasil Rugby
Córdoba Súper Rugby Américas Dogos XV rugby
