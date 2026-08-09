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Aprehendieron a cuatro personas tras una persecución por la venta barrial de drogas y tenencia de armas de fuego en el B° Yapeyú

El procedimiento ocurrió poco antes de la medianoche. Oficiales del Comando Radioeléctrico persiguieron a dos hombres que ingresaron a una vivienda y allí aprehendieron a otras dos personas, dos mujeres. Secuestraron un revólver calibre .32 cargado, cocaína fraccionada, una balanza y dinero en efectivo.

9 de agosto 2026 · 14:12hs
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Aprehendieron a cuatro personas tras una persecución por la venta barrial de drogas y tenencia de armas de fuego en el B° Yapeyú

Aprehendieron a cuatro personas tras una persecución por la venta barrial de drogas y tenencia de armas de fuego en el B° Yapeyú

Este sábado por la noche, después de las 23, y por causas que son materia de investigación, oficiales del Comando Radioeléctrico de Santa Fe aprehendieron a cuatro personas —dos mujeres y dos hombres— y secuestraron un arma de fuego, cocaína, dosis de la misma droga y dinero en efectivo durante un procedimiento realizado en las inmediaciones de Chubut y Pasaje Carranza, en el barrio Yapeyú, ubicado en el noroeste de la ciudad de Santa Fe. Las dos mujeres aprehendidas fueron identificadas como P. A., de 27 años, y L. C., de 26; y los dos hombres, A. C., de 18, y C. C., de 39.

El procedimiento

Los oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino patrullaban los barrios del extremo noroeste capitalino cuando observaron a dos hombres que, al advertir la presencia policial, comenzaron a escapar e ingresaron a un domicilio. Los policías los persiguieron y lograron concretar la aprehensión de dos hombres y dos mujeres.

Durante la requisa en la vivienda, secuestraron un revólver calibre .32, en buenas condiciones de conservación y de funcionamiento, con aptitud para el disparo, con seis alvéolos y la carga completa de seis balas, además de un trozo compacto de una sustancia que inicialmente se sospechó que podría tratarse de cocaína y dosis fraccionadas de la misma sustancia. También secuestraron 339.800 pesos en efectivo y una balanza de pequeñas dimensiones con vestigios de cocaína.

Cocaína

El procedimiento fue trasladado a la Comisaría 8.ª Estación Policial Norte (EPN), y convocaron a los técnicos antinarcóticos de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), que, frente a dos testigos, realizaron las pruebas preliminares de campo sobre la sustancia, el narcotest. Los reactivos dieron resultado positivo para cocaína y el material arrojó un peso de 70,9 gramos, por lo que fue resguardado y trasladado para su depósito.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), y estos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó que los cuatro aprehendidos siguieran privados de su libertad, que fueran llevados y revisados físicamente en Medicina Legal, que fueran identificados y alojados en una dependencia policial de Orden Público.

Dos hombres, de 18 y 39 años, quedaron investigados como presuntos autores de la tenencia de arma de fuego y de la infracción a la Ley de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239. Una mujer de 27 años quedó investigada por esos mismos delitos y por atentado y resistencia a la autoridad, mientras que otra mujer, de 26 años, quedó vinculada a una causa por resistencia a la autoridad.

La atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de tenencia de arma de fuego, infracción a la Ley de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239, atentado y resistencia a la autoridad, según cada caso descripto.

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