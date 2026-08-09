Colón hizo oficial su parte médico: tres jugadores quedaron bajo seguimiento

El club dio a conocer el estado de salud de tres futbolistas del plantel profesional. Darío Sarmiento y Alan Bonansea atraviesan distintas lesiones, mientras que Emanuel Beltrán recibió el alta tras permanecer internado.

Colón informó este domingo, a través de sus redes sociales, el parte médico actualizado de tres integrantes del plantel profesional, con novedades que impactan en la planificación de Iván Delfino para los próximos compromisos de la Primera Nacional.

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El informe elaborado por el Departamento Médico del club contempla las situaciones de Darío Sarmiento, Alan Bonansea y Emanuel Beltrán, quienes atraviesan diferentes procesos de recuperación.

Sarmiento y Bonansea, con lesiones en Colón

Uno de los casos informados es el de Darío Sarmiento, quien presenta un esguince medial de tobillo. Según comunicó Colón, el futbolista ya comenzó con el tratamiento correspondiente y su evolución será evaluada de manera permanente por el cuerpo médico.

También se confirmó la lesión de Alan Bonansea, quien sufrió un esguince de rodilla. El delantero se encuentra realizando el tratamiento indicado y permanece bajo seguimiento del departamento médico del club.

Parte médico pic.twitter.com/gMEi1ru8Zu — Club Atlético Colón (@ColonOficial) August 9, 2026

Ambos futbolistas deberán atravesar el correspondiente proceso de recuperación antes de volver a estar a disposición del entrenador.

Beltrán recibió el alta médica en Colón

La situación de Emanuel Beltrán es diferente. El futbolista cursó una intoxicación alimentaria, motivo por el cual permaneció internado en observación.

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El lateral recibió el alta médica y continuará con su recuperación y los controles correspondientes, de acuerdo con lo informado oficialmente por Colón.

De esta manera, el cuerpo técnico de Iván Delfino deberá seguir de cerca la evolución de Sarmiento y Bonansea, mientras que Beltrán ya cuenta con el alta y continuará con el proceso de recuperación fuera del ámbito hospitalario.