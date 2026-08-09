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Condenaron a la mujer de nacionalidad china que filmó a 36 niñas en un supermercado de Helvecia y publicó los videos en TikTok

Jiaping Wang, de 52 años, trabajaba como cajera en el comercio cuando registró las imágenes con su celular. Reconoció los 36 hechos que se le atribuyeron y deberá pagar una multa de $9.034.684.

9 de agosto 2026 · 13:56hs
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El supermercado chino en la localidad de Helvecia era el lugar en dónde grababan a las adolescentes 

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El supermercado chino en la localidad de Helvecia era el lugar en dónde grababan a las adolescentes 

Una mujer de 52 años fue condenada por 36 hechos de ciberacoso luego de filmar a niñas mientras realizaban compras en un supermercado de Helvecia y publicar las imágenes en TikTok.

Se trata de Jiaping Wang, de nacionalidad china, quien trabajaba como cajera en el comercio. Según se estableció durante la investigación, utilizó su teléfono celular para registrar las imágenes entre 2025 y 2026 y luego las publicó en la red social o las compartió con otros usuarios para que fueran difundidas desde distintos perfiles.

La condena fue resuelta por el juez Pablo Busaniche en el marco de un procedimiento abreviado realizado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Como parte de la resolución, Wang deberá pagar una multa de $9.034.684. De ese monto, $7.034.684 serán destinados al Hospital Autogestivo de Helvecia, mientras que los $2.000.000 restantes serán destinados al Ministerio Público de la Acusación (MPA). Además, se dispuso el decomiso del teléfono celular que había sido secuestrado durante la investigación.

La fiscal Rosario Haefelli, quien estuvo a cargo de la investigación, explicó que los hechos fueron encuadrados en el Código de Convivencia de la provincia de Santa Fe, que contempla el ciberacoso en el artículo 84 ter, inciso C.

Filmó a 36 niñas

De acuerdo con la investigación, las filmaciones fueron realizadas entre 2025 y 2026 dentro del supermercado donde la mujer trabajaba como cajera.

Haefelli precisó que fueron 36 las niñas filmadas y cuyas imágenes terminaron publicadas en TikTok. Según sostuvo la fiscal, Wang actuó de manera intencional y subía directamente los videos a la plataforma o los enviaba a otros usuarios para que fueran publicados desde diferentes perfiles.

Reconoció los hechos

Durante el procedimiento abreviado, la mujer reconoció expresamente su responsabilidad por los 36 hechos de ciberacoso que se le atribuyeron.

Junto con su abogado defensor, manifestó su conformidad con la calificación legal establecida por la Fiscalía, la multa impuesta y el procedimiento abreviado.

Por último, las familias de las niñas fueron informadas sobre la resolución judicial.

Una observación: yo sacaría “de nacionalidad china” del título y la bajada. No aporta al hecho delictivo y puede generar un enfoque innecesario. Sí puede quedar en el desarrollo si considerás que es un dato relevante de identificación.

China ciberacoso Helvecia
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