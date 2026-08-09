Rincón: intentó robar en un local, amenazó a la empleada y escapó; una cámara registró su imagen y es buscado por la Policía

El suceso ocurrió minutos antes de la medianoche. Un hombre habría tomado dos bebidas y, al llegar a la zona de cajas, exhibió un cuchillo y exigió la entrega del teléfono celular de la trabajadora. Ella se resistió y el ladrón escapó; es buscado por policías de la Comisaría 14° y del Comando Radioeléctrico de la Costa.

Este sábado por la noche, a las 23.50, y por causas que son materia de investigación, un hombre cuya identidad se desconoce intentó cometer un robo en un drugstore ubicado en Santa Rosa al 2500, en el barrio Centro de San José del Rincón. La alerta fue recibida por los operadores de turno de la central de emergencias 911, que enviaron a cuatro oficiales, dos en un patrullero de la Comisaría 14° y los restantes con otros dos policías del Comando Radioeléctrico de la Costa, con destino al comercio denominado Camalote.

Al arribar, los oficiales entrevistaron a la empleada del local, una mujer de 28 años, quien relató que minutos antes había ingresado un hombre como cliente al interior del comercio, con un buzo marrón con un logotipo estampado en el pecho, la capucha puesta y un gorro de lana. El hasta entonces cliente fue hacia el fondo del comercio, tomó dos bebidas y después fue hacia el sector de cajas. Cuando el presunto cliente quedó a solas con la empleada, extrajo un cuchillo y la amenazó imperativamente; le exigió la entrega de su teléfono celular.

La trabajadora se negó a entregar el aparato y, ante la tenaz resistencia de la empleada, el atacante decidió escapar del lugar a pie en dirección sur por calle Santa Rosa. La empleada manifestó no conocer al hombre ni tener sospechas sobre su identidad, aunque sí que quedó completamente registrado su accionar y su persona en el sistema interno del comercio de cámaras de videovigilancia, cuyas imágenes entregó a la Policía.

Operativo policial conjunto

Los oficiales de Orden Público -Comisaría 14°- y los del Comando Radioeléctrico de la Costa -Cuerpos- montaron un operativo en toda la ciudad de Rincón y en sus alrededores y comenzaron a realizar un rastrillaje profundo con la finalidad de hallar al violento delincuente, cuyas imágenes son reveladoras de su rostro, su complexión física y su vestimenta. No pudo ser hallado durante la madrugada del domingo, pero sigue siendo buscado intensamente en toda la costa santafesina a la vera de la ruta provincial 1 desde Colastiné hasta Arroyo Leyes.

Robo calificado por el uso de arma blanca en grado de tentativa

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y estos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación MPA, que ordenó la identificación de testigos entre la empleada del local comercial y los vecinos de la zona, la constatación sobre cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona —incluidas las del propio comercio— y los peritajes criminalísticos de rigor a cargo de los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de tentativa de robo calificado por el uso de arma blanca.