Crimen de Jeremías Monzón: pedirán penas a 15 años de prisión para la adolescente y su madre

Los fiscales Francisco Cecchini y Ana Laura Gioria presentaron la acusación y solicitaron que ambas sean juzgadas en un único juicio por jurados. La adolescente está acusada como coautora y su madre como partícipe secundaria del homicidio, ocurrido en diciembre del año pasado.

Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado por su novia de 16 junto a dos menores de 14 años

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El Ministerio Público de la Acusación (MPA) pedirá penas de hasta 15 años de prisión para una adolescente y su madre , investigadas por el homicidio de Jeremías Monzón, ocurrido en diciembre del año pasado en la ciudad de Santa Fe.

El planteo fue realizado por los fiscales Francisco Cecchini y Ana Laura Giaoria, de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Regional 1, quienes presentaron la acusación el viernes por la tarde ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales de la capital provincial.

La adolescente fue acusada como coautora de homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. En tanto, a su madre se le atribuyó participación secundaria en el mismo delito.

Cecchini explicó que el delito atribuido a la adolescente tiene prevista para una persona mayor de 18 años una pena en expectativa de prisión perpetua. Sin embargo, debido a que se trata de una menor de edad, la Fiscalía solicitó una pena de 15 años, que —según sostuvo el funcionario— se ajusta a los estándares internacionales en materia de responsabilidad penal adolescente.

"Las penas que requeriremos para las dos personas son las máximas posibles en función de las particularidades del caso", afirmó el fiscal.

Un único juicio por jurados

La Fiscalía también solicitó que madre e hija sean juzgadas en un único debate. Según explicó Cecchini, no existen dudas de que ambas acusadas serán sometidas al mismo juicio y el MPA pidió formalmente la apertura de un juicio por jurados populares.

La causa tuvo además a otros dos jóvenes bajo investigación. Ambos fueron señalados como coautores del homicidio, pero finalmente fueron sobreseídos debido a que eran no punibles por tener menos de 16 años al momento del hecho.

Ampliaron la imputación

Antes de presentar la acusación, Cecchini amplió la imputación contra la adolescente. La modificación estuvo vinculada con el horario en que se produjo el fallecimiento de Monzón.

Según explicó el fiscal, el nuevo elemento pudo ser establecido a partir de distintas diligencias realizadas durante la investigación, lo que permitió precisar la atribución delictiva respecto del momento de la muerte.