Uno Santa Fe | La provincia | crimen

Crimen de Jeremías Monzón: pedirán penas a 15 años de prisión para la adolescente y su madre

Los fiscales Francisco Cecchini y Ana Laura Gioria presentaron la acusación y solicitaron que ambas sean juzgadas en un único juicio por jurados. La adolescente está acusada como coautora y su madre como partícipe secundaria del homicidio, ocurrido en diciembre del año pasado.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

9 de agosto 2026 · 13:51hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Jeremías Monzón

Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado por su novia de 16 junto a dos menores de 14 años
Jeremías Monzón

gentileza

Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado por su novia de 16 junto a dos menores de 14 años

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) pedirá penas de hasta 15 años de prisión para una adolescente y su madre, investigadas por el homicidio de Jeremías Monzón, ocurrido en diciembre del año pasado en la ciudad de Santa Fe.

El planteo fue realizado por los fiscales Francisco Cecchini y Ana Laura Giaoria, de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Regional 1, quienes presentaron la acusación el viernes por la tarde ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales de la capital provincial.

La adolescente fue acusada como coautora de homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. En tanto, a su madre se le atribuyó participación secundaria en el mismo delito.

Cecchini explicó que el delito atribuido a la adolescente tiene prevista para una persona mayor de 18 años una pena en expectativa de prisión perpetua. Sin embargo, debido a que se trata de una menor de edad, la Fiscalía solicitó una pena de 15 años, que —según sostuvo el funcionario— se ajusta a los estándares internacionales en materia de responsabilidad penal adolescente.

"Las penas que requeriremos para las dos personas son las máximas posibles en función de las particularidades del caso", afirmó el fiscal.

Un único juicio por jurados

La Fiscalía también solicitó que madre e hija sean juzgadas en un único debate. Según explicó Cecchini, no existen dudas de que ambas acusadas serán sometidas al mismo juicio y el MPA pidió formalmente la apertura de un juicio por jurados populares.

La causa tuvo además a otros dos jóvenes bajo investigación. Ambos fueron señalados como coautores del homicidio, pero finalmente fueron sobreseídos debido a que eran no punibles por tener menos de 16 años al momento del hecho.

Ampliaron la imputación

Antes de presentar la acusación, Cecchini amplió la imputación contra la adolescente. La modificación estuvo vinculada con el horario en que se produjo el fallecimiento de Monzón.

Según explicó el fiscal, el nuevo elemento pudo ser establecido a partir de distintas diligencias realizadas durante la investigación, lo que permitió precisar la atribución delictiva respecto del momento de la muerte.

crimen Jeremías Monzón pena
Noticias relacionadas
Crimen de Pelusa Farías: La investigación avanza hacia un juicio por jurados con la audiencia preliminar en cuarto intermedio.

El crimen de "Pelusa" Farías quedó a un paso del juicio por jurados: la querella insistirá con la prisión perpetua

Parte de la Selección Argentina viajará a Rosario para acompañar a Messi en la despedida de su padre

Parte de la Selección Argentina viajará a Rosario para acompañar a Messi en la despedida de su padre

Tierras argentinas en manos extranjeras: qué departamento de la provincia de Santa Fe ya supera el límite legal

Tierras argentinas en manos extranjeras: qué departamento de la provincia de Santa Fe ya supera el límite legal

Lo último

Todo el color de la previa de Colón frente a San Telmo en el Brigadier López

Todo el color de la previa de Colón frente a San Telmo en el Brigadier López

Colón lo busca pero San Telmo no se achica en el Brigadier López

Colón lo busca pero San Telmo no se achica en el Brigadier López

Terminó la despedida a Jorge Messi en el cementerio privado de Pérez

Terminó la despedida a Jorge Messi en el cementerio privado de Pérez

Último Momento
Todo el color de la previa de Colón frente a San Telmo en el Brigadier López

Todo el color de la previa de Colón frente a San Telmo en el Brigadier López

Colón lo busca pero San Telmo no se achica en el Brigadier López

Colón lo busca pero San Telmo no se achica en el Brigadier López

Terminó la despedida a Jorge Messi en el cementerio privado de Pérez

Terminó la despedida a Jorge Messi en el cementerio privado de Pérez

Rincón: intentó robar en un local, amenazó a la empleada y escapó; una cámara registró su imagen y es buscado por la Policía

Rincón: intentó robar en un local, amenazó a la empleada y escapó; una cámara registró su imagen y es buscado por la Policía

Aprehendieron a cuatro personas tras una persecución por la venta barrial de drogas y tenencia de armas de fuego en el B° Yapeyú

Aprehendieron a cuatro personas tras una persecución por la venta barrial de drogas y tenencia de armas de fuego en el B° Yapeyú

Ovación
Todo el color de la previa de Colón frente a San Telmo en el Brigadier López

Todo el color de la previa de Colón frente a San Telmo en el Brigadier López

Colón hizo oficial su parte médico: tres jugadores quedaron bajo seguimiento

Colón hizo oficial su parte médico: tres jugadores quedaron bajo seguimiento

Colón mira de reojo a sus competidores: qué partidos pueden mover la tabla de la Zona A

Colón mira de reojo a sus competidores: qué partidos pueden mover la tabla de la Zona A

Banco Provincial se hizo fuerte en Cabaña Leiva y venció a La Salle Jobson

Banco Provincial se hizo fuerte en Cabaña Leiva y venció a La Salle Jobson

Torneo Clausura: todos los partidos que se jugarán este domingo

Torneo Clausura: todos los partidos que se jugarán este domingo

Policiales
Emboscada criminal en Bº General López: lo acribillaron a balazos por la espalda en la calle y a plena luz del día

Emboscada criminal en Bº General López: lo acribillaron a balazos por la espalda en la calle y a plena luz del día

Triste confirmación: el cuerpo hallado a la altura del club Náutico Sur es el de Fernando Cappi, el kitesurfista buscado intensamente

Triste confirmación: el cuerpo hallado a la altura del club Náutico Sur es el de Fernando Cappi, el kitesurfista buscado intensamente

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Lanzan la sexta edición de Alumnit@s, Argentina te Escuchamos para niños y adolescentes

Lanzan la sexta edición de "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos" para niños y adolescentes

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe