Boca oficializó la llegada de Enner Valencia

La institución confirmó la llegada del atacante ecuatoriano mediante un comunicado oficial en el que repasó sus antecedentes y trayectoria.

Boca oficializó este domingo la incorporación de Enner Valencia, quien firmó contrato con el club hasta el 31 de diciembre de 2027 y se convirtió en nuevo delantero del equipo.

La institución confirmó la llegada del atacante ecuatoriano mediante un comunicado oficial en el que repasó sus antecedentes y trayectoria.

Valencia tiene 36 años y llega a Boca después de disputar como titular la última Copa del Mundo con la selección de Ecuador, con una temporada regular en el Pachuca de México, donde disputó 22 partidos y marcó ocho goles.

El delantero cuenta con una extensa carrera internacional, ya que antes de su llegada al fútbol argentino, vistió las camisetas de Emelec, West Ham United y Everton (Inglaterra), Fenerbahçe (Turquía), Internacional (Brasil), Tigres y Pachuca (México).

A lo largo de su recorrido profesional, Valencia conquistó nueve títulos a nivel clubes, convirtió más de 190 goles y aportó 70 asistencias.

Debido a esto, su experiencia internacional y su capacidad goleadora fueron algunos de los principales antecedentes considerados por Boca para concretar su incorporación.

En el plano internacional, el ecuatoriano también construyó una trayectoria destacada con su selección, en donde disputó tres ediciones de la Copa del Mundo y participó en cinco Copas América.

Enner Valencia, con antecedentes históricos en la Selección de Ecuador

Además, el delantero de 36 años es el máximo goleador histórico de Ecuador, con 49 tantos en 109 encuentros disputados entre Mundiales, Eliminatorias Sudamericanas, Copa América y amistosos.

La llegada de Valencia representa una nueva incorporación de peso para el plantel xeneize, que suma a un atacante experimentado y con recorrido en distintas ligas del fútbol internacional, con un vínculo firmado con Boca que se extenderá por los próximos 18 meses, hasta finales de 2027.

Con la formalización del contrato, el club hizo oficial una operación que había generado expectativa en los últimos días y confirmó que el delantero ecuatoriano continuará su carrera en el fútbol argentino.

“¡Bienvenido a Boca, Enner!”, cerró la institución en su comunicado oficial, con el que presentó formalmente al atacante como nuevo jugador del conjunto de La Ribera.