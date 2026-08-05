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Arcos Dorados abre un portal para recibir propuestas de terrenos para nuevos restaurantes McDonald's

La iniciativa busca identificar ubicaciones estratégicas para acompañar el plan de expansión de la compañía en América Latina y el Caribe, a través de un canal abierto para propietarios de terrenos.

5 de agosto 2026 · 00:11hs
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Arcos Dorados abre un portal para recibir propuestas de terrenos para nuevos restaurantes McDonalds

Arcos Dorados habilitó un portal para que propietarios de terrenos puedan presentar sus propiedades como posibles ubicaciones para el desarrollo de nuevos restaurantes McDonald's en América Latina y el Caribe. La compañía busca terrenos en zonas estratégicas, con alto tránsito, buena visibilidad y condiciones adecuadas para construir restaurantes, idealmente con fácil acceso vehicular y peatonal para implementar formatos con drive-thru.

Las propiedades presentadas serán evaluadas por el equipo de Real Estate de la compañía, que revisará ciertos criterios como ubicación, accesibilidad, visibilidad, documentación y potencial de desarrollo. Si el terreno cumple con los criterios establecidos, Arcos Dorados podrá avanzar a una etapa de evaluación técnica y una eventual propuesta de negocio.

Arcos Dorados opera la marca McDonald’s en 21 países y territorios de América Latina y el Caribe y cuenta con más de 2.500 restaurantes en la región. La compañía es el mayor franquiciado independiente de la cadena de restaurantes en el mundo.

Los propietarios interesados pueden consultar los requisitos y postular sus terrenos a través del portal de Real Estate de Arcos Dorados: www.arcosdorados.com/real-estate/.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald's del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald's en 21 países y territorios de esas regiones, y contabiliza más de 2.500 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 120.000 personas. La empresa está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. Cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información: www.arcosdorados.com.

Arcos Dorados McDonald's

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