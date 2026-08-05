Ignacio Lago, figura de Colón, recibió un mensaje de cumpleaños que conmovió a los hinchas

El delantero de Colón celebró sus 24 años y recibió una tierna dedicatoria de Gonzalo Huser en las redes sociales. El atacante rojinegro, una de las grandes figuras del equipo, atraviesa un gran momento futbolístico y es una de las principales esperanzas sabaleras en la lucha por el ascenso.

Mientras Colón vive días de cambios con la llegada de Iván Delfino como entrenador y la ilusión renovada de pelear por el ascenso a la Liga Profesional, uno de sus futbolistas más importantes tuvo un motivo especial para celebrar.

Ignacio Lago cumplió 24 años y recibió innumerables saludos de familiares, amigos, compañeros e hinchas. Sin embargo, uno de los mensajes que más repercusión generó fue el que le dedicó Gonzalo Huser, su pareja, a través de una publicación en Instagram.

"Gracias por elegir caminar la vida conmigo"

Con una serie de imágenes juntos, Huser expresó todo su cariño hacia el delantero sabalero con un texto cargado de amor y admiración.

"Hoy cumple años la persona que hace que todos mis días sean mejores. Gracias por hacerme sentir tan amado, por acompañarme en cada momento y por demostrarme todos los días la increíble persona que sos."

Y agregó: "Estoy muy orgulloso de vos, de todo lo que lograste y de todo lo que todavía te espera. Ojalá este nuevo año te encuentre cumpliendo cada uno de tus sueños, porque nadie se los merece más que vos."

El mensaje concluyó con una frase que conmovió a sus seguidores. "Gracias por elegir caminar la vida conmigo. Te amo con todo mi corazón. Feliz cumpleaños, mi amor."

La publicación recibió cientos de "Me gusta" y mensajes de afecto para el futbolista, uno de los jugadores más queridos por el pueblo sabalero.

Ignacio Lago, la gran carta de Colón para ilusionarse

Más allá del costado personal, Lago atraviesa un presente que lo ubica como una de las piezas fundamentales del plantel rojinegro.

Tras recuperarse de la lesión en la muñeca que lo obligó a pasar por el quirófano durante la temporada, el atacante volvió a convertirse en el futbolista más desequilibrante del equipo y en la principal esperanza ofensiva para el nuevo ciclo encabezado por Iván Delfino.

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En lo que va de 2026, disputó 22 partidos de la Primera Nacional, convirtió nueve goles, aportó cuatro asistencias y suma 1.864 minutos, números que lo colocan entre los jugadores más determinantes de la categoría.

Su crecimiento también queda reflejado en las campañas anteriores. En 2025 jugó 23 encuentros, marcó un gol y dio tres asistencias, mientras que en 2024, su primera temporada con continuidad en Colón, disputó 26 partidos, anotó seis tantos y entregó tres asistencias, además de convertir un gol en dos presentaciones por la Copa Argentina.

Un cumpleaños con la ilusión intacta

En medio de una temporada en la que Colón necesita recuperar terreno para acercarse a los puestos de ascenso, el cumpleaños de Ignacio Lago encuentra al delantero como el futbolista llamado a liderar la reacción del equipo.

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Querido por la hinchada, determinante dentro de la cancha y respaldado por el cariño de su entorno, el atacante rojinegro comenzó sus 24 años con una emotiva declaración de amor y con el desafío de seguir siendo el hombre que puede cambiar la historia del Sabalero en la recta final de la Primera Nacional.