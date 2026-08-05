Mariano Navone dio vuelta un partido complicado y sigue en carrera en el Masters 1000 de Montreal

Mariano Navone logró una gran reacción frente a Valentin Vacherot y avanzó a la tercera ronda del certamen canadiense. Etcheverry y Báez no pudieron superar la segunda instancia.

Mariano Navone protagonizó una gran remontada ante Valentin Vacherot y avanzó en Masters 1000 de Montreal.

Mariano Navone consiguió una victoria de carácter en el Masters 1000 de Montreal tras remontar un partido adverso frente al monegasco Valentin Vacherot y meterse entre los mejores del torneo. El argentino mostró capacidad de reacción luego de un mal comienzo y cerró el encuentro en tres sets para continuar su camino en Canadá.

El inicio del partido fue favorable para Vacherot, quien aprovechó las dudas de Navone y tomó rápidamente el control del juego. El europeo logró dos quiebres y se quedó con el primer parcial por un contundente 6-1, obligando al argentino a cambiar su estrategia.

Sin embargo, Navone respondió a tiempo. El argentino elevó su nivel, aprovechó una baja en el rendimiento de su rival y consiguió igualar la historia con un 6-3 en el segundo set.

En la manga definitiva, ambos jugadores intercambiaron quiebres en el comienzo, pero el argentino encontró una oportunidad clave en el séptimo game. Con ese break, logró tomar ventaja y cerrar el triunfo nuevamente por 6-3.

Ahora, Navone buscará seguir avanzando en Montreal cuando enfrente al ganador del duelo entre Arthur Fils y Zachary Svajda.

Etcheverry y Báez quedaron en el camino

La jornada no tuvo el mismo resultado para Tomás Etcheverry y Sebastián Báez, quienes se despidieron del torneo canadiense en la segunda ronda.

Etcheverry volvió a caer ante el portugués Nuno Borges, un rival que ya había logrado vencerlo en tres oportunidades durante 2026. Borges consiguió un quiebre en el primer set y se impuso 6-4, mientras que en el segundo parcial dominó con dos breaks para quedarse con la victoria por 6-2.

Por su parte, Báez comenzó de buena manera ante el belga Zizou Bergs y se llevó el primer set por 6-3. Sin embargo, su rival reaccionó, elevó su nivel y ganó los dos parciales siguientes por 6-3 y 6-2 para eliminar al argentino.

Mientras Navone continúa en competencia, Etcheverry y Báez ya ponen la mirada en sus próximos desafíos dentro del circuito ATP.