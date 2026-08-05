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Mariano Navone dio vuelta un partido complicado y sigue en carrera en el Masters 1000 de Montreal

Mariano Navone logró una gran reacción frente a Valentin Vacherot y avanzó a la tercera ronda del certamen canadiense. Etcheverry y Báez no pudieron superar la segunda instancia.

Ovación

Por Ovación

5 de agosto 2026 · 16:49hs
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Mariano Navone protagonizó una gran remontada ante Valentin Vacherot y avanzó en Masters 1000 de Montreal.

Mariano Navone protagonizó una gran remontada ante Valentin Vacherot y avanzó en Masters 1000 de Montreal.

Mariano Navone consiguió una victoria de carácter en el Masters 1000 de Montreal tras remontar un partido adverso frente al monegasco Valentin Vacherot y meterse entre los mejores del torneo. El argentino mostró capacidad de reacción luego de un mal comienzo y cerró el encuentro en tres sets para continuar su camino en Canadá.

Una remontada que confirmó su gran momento

El inicio del partido fue favorable para Vacherot, quien aprovechó las dudas de Navone y tomó rápidamente el control del juego. El europeo logró dos quiebres y se quedó con el primer parcial por un contundente 6-1, obligando al argentino a cambiar su estrategia.

Sin embargo, Navone respondió a tiempo. El argentino elevó su nivel, aprovechó una baja en el rendimiento de su rival y consiguió igualar la historia con un 6-3 en el segundo set.

En la manga definitiva, ambos jugadores intercambiaron quiebres en el comienzo, pero el argentino encontró una oportunidad clave en el séptimo game. Con ese break, logró tomar ventaja y cerrar el triunfo nuevamente por 6-3.

Ahora, Navone buscará seguir avanzando en Montreal cuando enfrente al ganador del duelo entre Arthur Fils y Zachary Svajda.

Etcheverry y Báez quedaron en el camino

La jornada no tuvo el mismo resultado para Tomás Etcheverry y Sebastián Báez, quienes se despidieron del torneo canadiense en la segunda ronda.

Etcheverry volvió a caer ante el portugués Nuno Borges, un rival que ya había logrado vencerlo en tres oportunidades durante 2026. Borges consiguió un quiebre en el primer set y se impuso 6-4, mientras que en el segundo parcial dominó con dos breaks para quedarse con la victoria por 6-2.

Por su parte, Báez comenzó de buena manera ante el belga Zizou Bergs y se llevó el primer set por 6-3. Sin embargo, su rival reaccionó, elevó su nivel y ganó los dos parciales siguientes por 6-3 y 6-2 para eliminar al argentino.

Mientras Navone continúa en competencia, Etcheverry y Báez ya ponen la mirada en sus próximos desafíos dentro del circuito ATP.

Mariano Navone partido Masters 1000 de Montreal vuelta
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