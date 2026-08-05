El ciclo de Iván Delfino comenzará oficialmente este domingo en el estadio Brigadier López, cuando Colón reciba a San Telmo, desde las 15.30, por la 24ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional. En la antesala de un partido trascendental para las aspiraciones rojinegras, la AFA confirmó que Juan Robledo Cruz será el árbitro del encuentro.
Colón ya conoce al árbitro para el debut de Iván Delfino ante San Telmo
El Sabalero recibirá este domingo, desde las 15.30, a San Telmo en el Brigadier López por la fecha 24 de la Primera Nacional. Juan Robledo Cruz impartirá justicia en un partido clave para seguir descontándole puntos a Ferro y Morón.
Por Ovación
El juez estará acompañado por Matías Balmaceda y Diego Romero como asistentes, mientras que Marcelo Sanz se desempeñará como cuarto árbitro.
Un antecedente que trae malos recuerdos para Colón
La particularidad de la designación pasa por un dato llamativo: Robledo Cruz solo dirigió una vez a Colón y fue justamente frente a San Telmo.
Aquel antecedente corresponde al 16 de agosto de 2025, cuando el Candombero se impuso 1-0 en la Isla Maciel por la 27ª fecha de la Primera Nacional. El único tanto fue convertido por Sebastián Cocimano, a los 44 minutos del primer tiempo.
Ahora, el Sabalero buscará cambiar la historia y arrancar con una victoria el segundo ciclo de Delfino al frente del equipo.
Un partido que puede marcar el rumbo en Colón
Más allá del cambio de entrenador, Colón afrontará un compromiso determinante en la pelea por los primeros puestos de la Zona A.
El equipo santafesino llega a siete puntos del líder Ferro, que en esta fecha visitará a Los Andes, y a dos unidades de Deportivo Morón, el escolta, que además tiene un encuentro pendiente. Por eso, sumar de a tres en Santa Fe aparece como una obligación para no perder terreno en la lucha por el ascenso.
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Del otro lado estará un San Telmo que conoce bien a Robledo Cruz. El árbitro dirigió al conjunto de la Isla Maciel en tres oportunidades, con un saldo de dos victorias y una derrota, sin expulsados ni penales sancionados.
PRIMERA NACIONAL – Fecha 24
F.C. Midland - Deportivo Maipú (Mza.)
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Adrián Delbarba
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
Agropecuario - Argentino Güemes (S.E.)
Árbitro: Carlos Córdoba
Asistente 1: Hernán Vallejos
Asistente 2: Emanuel Serale
Cuarto árbitro: Valentín Pompei
Almirante Brown - Ciudad de Bolívar
Árbitro: Julián Jerez
Asistente 1: Nahuel Rasullo
Asistente 2: Mariano Ruas
Cuarto árbitro: Leandro Fedele
Estudiantes - Deportivo Madryn
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Lucas Ripoli
Asistente 2: Nicolás Gruccio
Cuarto árbitro: Gonzalo Correa
Atlético de Rafaela - Chacarita Juniors
Árbitro: Juan Pafundi
Asistente 1: Uriel García Leri
Asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Franco Rioja
Los Andes - Ferro Carril Oeste
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Damián Espinoza
Asistente 2: Cristian Herrera
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
Colegiales - Patronato (P.)
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Mariano Cichetto
Asistente 2: Damián Orellana
Cuarto árbitro: Lucas Brumer
Deportivo Morón - Acassuso
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Matías Bianchi
Asistente 2: Gonzalo Ferrari
Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann
Colón - San Telmo
Árbitro: Juan Robledo Cruz
Asistente 1: Matías Balmaceda
Asistente 2: Diego Romero
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
Mitre (S.E.) - Defensores de Belgrano
Árbitro: Federico Benítez
Asistente 1: Iván Núñez
Asistente 2: Antonella Pajón
Cuarto árbitro: Darío Sandoval
Racing (Cba.) - San Miguel
Árbitro: Juan Nebbietti
Asistente 1: Guillermo Yacante
Asistente 2: Matías Coria
Cuarto árbitro: Kevin Bustos
Godoy Cruz (Mza.) - Chaco For Ever
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Eduardo Lucero
Asistente 2: Sebastián Osudar
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
Quilmes A.C. - Almagro
Árbitro: Bruno Amiconi
Asistente 1: Hugo Páez
Asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
Gimnasia y Tiro (S.) - Nueva Chicago
Árbitro: Joaquín Gil
Asistente 1: Javier Mihura
Asistente 2: Mariana Dure
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
San Martín (T.) - San Martín (S.J.)
Árbitro: Brian Ferreyra
Asistente 1: Julio Fernández
Asistente 2: Matías González
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
Gimnasia y Esgrima (J.) - Tristán Suárez
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Iván Aliende
Asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
All Boys - Central Norte (S.)
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Marcelo Bistocco
Asistente 2: Juan Pablo Milenaar
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
Atlanta - Temperley
Árbitro: Daniel Zamora
Asistente 1: Mario Bardina
Asistente 2: Federico Pomi
Cuarto árbitro: Kevin Alegre