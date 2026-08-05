Colón ya conoce al árbitro para el debut de Iván Delfino ante San Telmo

El Sabalero recibirá este domingo, desde las 15.30, a San Telmo en el Brigadier López por la fecha 24 de la Primera Nacional. Juan Robledo Cruz impartirá justicia en un partido clave para seguir descontándole puntos a Ferro y Morón.

El ciclo de Iván Delfino comenzará oficialmente este domingo en el estadio Brigadier López, cuando Colón reciba a San Telmo, desde las 15.30, por la 24ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional. En la antesala de un partido trascendental para las aspiraciones rojinegras, la AFA confirmó que Juan Robledo Cruz será el árbitro del encuentro.

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El juez estará acompañado por Matías Balmaceda y Diego Romero como asistentes, mientras que Marcelo Sanz se desempeñará como cuarto árbitro.

Un antecedente que trae malos recuerdos para Colón

La particularidad de la designación pasa por un dato llamativo: Robledo Cruz solo dirigió una vez a Colón y fue justamente frente a San Telmo.

Aquel antecedente corresponde al 16 de agosto de 2025, cuando el Candombero se impuso 1-0 en la Isla Maciel por la 27ª fecha de la Primera Nacional. El único tanto fue convertido por Sebastián Cocimano, a los 44 minutos del primer tiempo.

Ahora, el Sabalero buscará cambiar la historia y arrancar con una victoria el segundo ciclo de Delfino al frente del equipo.

Un partido que puede marcar el rumbo en Colón

Más allá del cambio de entrenador, Colón afrontará un compromiso determinante en la pelea por los primeros puestos de la Zona A.

El equipo santafesino llega a siete puntos del líder Ferro, que en esta fecha visitará a Los Andes, y a dos unidades de Deportivo Morón, el escolta, que además tiene un encuentro pendiente. Por eso, sumar de a tres en Santa Fe aparece como una obligación para no perder terreno en la lucha por el ascenso.

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Del otro lado estará un San Telmo que conoce bien a Robledo Cruz. El árbitro dirigió al conjunto de la Isla Maciel en tres oportunidades, con un saldo de dos victorias y una derrota, sin expulsados ni penales sancionados.

PRIMERA NACIONAL – Fecha 24

F.C. Midland - Deportivo Maipú (Mza.)

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

Agropecuario - Argentino Güemes (S.E.)

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Hernán Vallejos

Asistente 2: Emanuel Serale

Cuarto árbitro: Valentín Pompei

Almirante Brown - Ciudad de Bolívar

Árbitro: Julián Jerez

Asistente 1: Nahuel Rasullo

Asistente 2: Mariano Ruas

Cuarto árbitro: Leandro Fedele

Estudiantes - Deportivo Madryn

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Lucas Ripoli

Asistente 2: Nicolás Gruccio

Cuarto árbitro: Gonzalo Correa

Atlético de Rafaela - Chacarita Juniors

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Uriel García Leri

Asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Franco Rioja

Los Andes - Ferro Carril Oeste

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Cristian Herrera

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

Colegiales - Patronato (P.)

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Mariano Cichetto

Asistente 2: Damián Orellana

Cuarto árbitro: Lucas Brumer

Deportivo Morón - Acassuso

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Matías Bianchi

Asistente 2: Gonzalo Ferrari

Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann

Colón - San Telmo

Árbitro: Juan Robledo Cruz

Asistente 1: Matías Balmaceda

Asistente 2: Diego Romero

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

Mitre (S.E.) - Defensores de Belgrano

Árbitro: Federico Benítez

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Antonella Pajón

Cuarto árbitro: Darío Sandoval

Racing (Cba.) - San Miguel

Árbitro: Juan Nebbietti

Asistente 1: Guillermo Yacante

Asistente 2: Matías Coria

Cuarto árbitro: Kevin Bustos

Godoy Cruz (Mza.) - Chaco For Ever

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: Sebastián Osudar

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

Quilmes A.C. - Almagro

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Hugo Páez

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

Gimnasia y Tiro (S.) - Nueva Chicago

Árbitro: Joaquín Gil

Asistente 1: Javier Mihura

Asistente 2: Mariana Dure

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

San Martín (T.) - San Martín (S.J.)

Árbitro: Brian Ferreyra

Asistente 1: Julio Fernández

Asistente 2: Matías González

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

Gimnasia y Esgrima (J.) - Tristán Suárez

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

All Boys - Central Norte (S.)

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Marcelo Bistocco

Asistente 2: Juan Pablo Milenaar

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

Atlanta - Temperley

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Mario Bardina

Asistente 2: Federico Pomi

Cuarto árbitro: Kevin Alegre