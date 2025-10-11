Argentina se mide ante México por el boleto a las semifinales del Mundial Sub 20

La Selección Argentina se enfrentará, desde las 20, ante México, por un lugar en las semifinales del Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile

La Selección Argentina se enfrentará este sábado a México por un lugar en las semifinales de l Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile. El partido, programado para las 20 , será en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanosy se podrá ver a través de DSports y Telefe.

La Selección, que esdirigida por Diego Placente, llega a este encuentro con unandar perfecto en el Mundial Sub 20, ya quesuperó la fase de grupos con puntaje idealproducto de sus victorias ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), mientras queen los octavos de final aplastó a Nigeria con un contundente 4-0.

De esta manera, la Albiceleste se metió en los cuartos de final del Mundial de la categoría por primera vez en 14 años.La última vez que lo habían conseguido fue en 2011, cuando cayeron por penales ante Portugal, que terminaría alcanzando la final.

México, por su parte, se presenta como una verdadera amenaza para la Selección argentina, principalmente por el duro recorrido que realizó para llegar a esta instancia.

En la fase de grupos terminó segundo, producto de los empates ante selecciones durísimas como las de España y Brasil (este último quedó eliminado) y el triunfo sobre Marruecos, que dio la sorpresa y terminó en el primer lugar.

En los octavos de final, los centroamericanos demostraron un altísimo nivel para golear 4-1 a Chile, el país anfitrión de este Mundial Sub 20.

Las últimas ocasiones en que ambas selecciones se enfrentaron en Mundiales Sub 20, el triunfo quedó en manos de la Argentina.Una de ellas fue en loscuartos de final del 2007, edición que terminaría con título para la “Albiceleste”, con victoria 1-0 gracias al gol de Maximiliano Moralez, mientras que en lafase de grupos del 2011la Selección también se impondría 1-0, esta vez con un tanto de Erik Lamela.

Este no será el único partido del día, ya quea las 17 Colombia se enfrentará con España. El ganador de este cruce se cruzará en las semifinales con aquel que salga airoso entre Argentina y México.

Probables formaciones de Argentina y México

Argentina: Santino Barbi; Julio Soler, Tobías Ramírez, Valente Pierani, Dylan Gorosito; Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo, Ian Subiabre; Alejo Sarco.DT: Diego Placente.

México: Emmanuel Ochoa; Everaldo López, Diego Ochoa, José Pachuca; Alexei Domínguez, Obed Vargas, Elías Montiel, Diego Sánchez; Iker Fimbres; Gilberto Mora y Tahiel Jiménez.DT: Eduardo Arce.

Hora: 20.

Estadio: Julio Martínez Prádanos (Santiago de Chile).

TV: DSports y Telefe.