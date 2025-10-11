Uno Santa Fe | Argentina

Argentina se mide ante México por el boleto a las semifinales del Mundial Sub 20

La Selección Argentina se enfrentará, desde las 20, ante México, por un lugar en las semifinales del Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile

11 de octubre 2025 · 09:05hs
Argentina se mide ante México por el boleto a las semifinales del Mundial Sub 20

La Selección Argentina se enfrentará este sábado a México por un lugar en las semifinales del Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile. El partido, programado para las 20 , será en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanosy se podrá ver a través de DSports y Telefe.

La Selección, que esdirigida por Diego Placente, llega a este encuentro con unandar perfecto en el Mundial Sub 20, ya quesuperó la fase de grupos con puntaje idealproducto de sus victorias ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), mientras queen los octavos de final aplastó a Nigeria con un contundente 4-0.

De esta manera, la Albiceleste se metió en los cuartos de final del Mundial de la categoría por primera vez en 14 años.La última vez que lo habían conseguido fue en 2011, cuando cayeron por penales ante Portugal, que terminaría alcanzando la final.

México, por su parte, se presenta como una verdadera amenaza para la Selección argentina, principalmente por el duro recorrido que realizó para llegar a esta instancia.

En la fase de grupos terminó segundo, producto de los empates ante selecciones durísimas como las de España y Brasil (este último quedó eliminado) y el triunfo sobre Marruecos, que dio la sorpresa y terminó en el primer lugar.

En los octavos de final, los centroamericanos demostraron un altísimo nivel para golear 4-1 a Chile, el país anfitrión de este Mundial Sub 20.

Las últimas ocasiones en que ambas selecciones se enfrentaron en Mundiales Sub 20, el triunfo quedó en manos de la Argentina.Una de ellas fue en loscuartos de final del 2007, edición que terminaría con título para la “Albiceleste”, con victoria 1-0 gracias al gol de Maximiliano Moralez, mientras que en lafase de grupos del 2011la Selección también se impondría 1-0, esta vez con un tanto de Erik Lamela.

Este no será el único partido del día, ya quea las 17 Colombia se enfrentará con España. El ganador de este cruce se cruzará en las semifinales con aquel que salga airoso entre Argentina y México.

Probables formaciones de Argentina y México

Argentina: Santino Barbi; Julio Soler, Tobías Ramírez, Valente Pierani, Dylan Gorosito; Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo, Ian Subiabre; Alejo Sarco.DT: Diego Placente.

México: Emmanuel Ochoa; Everaldo López, Diego Ochoa, José Pachuca; Alexei Domínguez, Obed Vargas, Elías Montiel, Diego Sánchez; Iker Fimbres; Gilberto Mora y Tahiel Jiménez.DT: Eduardo Arce.

Hora: 20.

Estadio: Julio Martínez Prádanos (Santiago de Chile).

TV: DSports y Telefe.

Argentina México Mundial Sub 20
Noticias relacionadas
OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció una mega inversión en la Argentina

OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció una mega inversión en la Argentina

newells pretende salir de su crisis ante un regular tigre

Newell's pretende salir de su crisis ante un regular Tigre

argentina se juega su pase a cuartos de final ante nigeria en el mundial sub 20

Argentina se juega su pase a cuartos de final ante Nigeria en el Mundial Sub 20

¿otamendi finalmente se pierde el debut de argentina en el mundial?

¿Otamendi finalmente se pierde el debut de Argentina en el Mundial?

Lo último

Colón prepara la vuelta al trabajo con Medrán al frente en medio de un futuro incierto

Colón prepara la vuelta al trabajo con Medrán al frente en medio de un futuro incierto

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Los restos de Miguel Russo fueron cremados en el Cementerio de Pilar

Los restos de Miguel Russo fueron cremados en el Cementerio de Pilar

Último Momento
Colón prepara la vuelta al trabajo con Medrán al frente en medio de un futuro incierto

Colón prepara la vuelta al trabajo con Medrán al frente en medio de un futuro incierto

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Los restos de Miguel Russo fueron cremados en el Cementerio de Pilar

Los restos de Miguel Russo fueron cremados en el Cementerio de Pilar

¿Chau a la Sube? cómo impacta en Santa Fe el pago con sistemas bancarios o digitales en el transporte público

¿Chau a la Sube? cómo impacta en Santa Fe el pago con sistemas bancarios o digitales en el transporte público

Terraplén Garello: la obra presenta más del 70% de avance y se aproxima a su etapa más complicada

Terraplén Garello: la obra presenta más del 70% de avance y se aproxima a su etapa "más complicada"

Ovación
Las chicas de Unión visitan a Lanús en busca del soñado ascenso a Primera División

Las chicas de Unión visitan a Lanús en busca del soñado ascenso a Primera División

En el 15 de Abril se define la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

En el 15 de Abril se define la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

Unión arranca su ilusión en la Liga Nacional visitando a La Unión (F)

Unión arranca su ilusión en la Liga Nacional visitando a La Unión (F)

Colón le ganó con lo justo a Gimnasia como preparación para la Liga Argentina

Colón le ganó con lo justo a Gimnasia como preparación para la Liga Argentina

Sanjustino se quedó con el clásico en un pendiente de la fecha 10 del Oficial

Sanjustino se quedó con el clásico en un pendiente de la fecha 10 del Oficial

Policiales
Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos