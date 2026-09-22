Colón y el desafío de enfrentar a All Boys sin su figura goleadora

El Sabalero consiguió una goleada ante Los Andes, pero perdió a una de sus principales figuras para el partido del sábado frente a All Boys.

Colón consiguió una victoria importante ante Los Andes, pero el triunfo también dejó una preocupación de cara al próximo partido. Iván Delfino no podrá contar con uno de sus jugadores más desequilibrantes ante All Boys, luego de que recibiera la quinta amarilla. Ahora, el entrenador deberá encontrar una alternativa para reemplazarlo y sostener el funcionamiento.

Un ingreso que terminó siendo determinante

Delfino había decidido preservar al delantero porque todavía no se encontraba en plenitud física. La idea era que pudiera sumar algunos minutos durante el segundo tiempo, pero la lesión de Franco García modificó rápidamente los planes del entrenador.

Su ingreso terminó siendo decisivo. Encontró espacios, se asoció con sus compañeros y fue determinante para que Colón pudiera resolver el partido ante una defensa que había recibido apenas 17 goles en 29 encuentros.

Una ausencia que preocupa para Floresta

La actuación tuvo una contracara importante para Colón. El delantero recibió la quinta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión, por lo que no podrá estar el sábado ante All Boys.

La baja obliga a Delfino a buscar una alternativa para cubrir una ausencia importante en el ataque. Además, el técnico deberá seguir de cerca la evolución de Franco García, quien terminó el partido con una molestia y deberá realizarse estudios para conocer el grado de la lesión.

Así, mientras Colón recuperó confianza con una goleada, Delfino vuelve a tener trabajo extra para definir el equipo que buscará darle continuidad al triunfo en Floresta.