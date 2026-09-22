Santo Tomé: un adolescente amenazó a su hermana, disparó al aire y terminó aprehendido

Ocurrió apenas pasada la medianoche de este martes. Tras un rastrillaje, los policías secuestraron un arma de fabricación casera y 23 cartuchos calibre .22. La pareja del adolescente también quedó aprehendida

Este martes, apenas pasada la medianoche, en la intersección de las calles Lisandro de la Torre y Pueyrredón , en la ciudad de Santo Tomé , un adolescente de 17 años amenazó a su hermana y efectuó disparos al aire con un arma de fuego de fabricación casera.

El hecho fue reportado a la Central de Emergencias 911 a través de un llamado realizado por un vecino de la zona. El operador comisionó al lugar a oficiales del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé para verificar lo ocurrido.

Al arribar, los policías entrevistaron a la víctima, una joven de 20 años, quien relató que había mantenido una discusión con su hermano y que, durante el altercado, este la habría amenazado y efectuado disparos al aire con un arma de fuego. Junto al adolescente se encontraba su pareja, una joven de 18 años.

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Aprehendidos

Con los datos aportados por la víctima, los agentes realizaron un rastrillaje en la zona y, en la parte trasera de la vivienda, aprehendieron al adolescente y a su pareja.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron un arma de fuego de fabricación casera. Además, hallaron entre las prendas de la joven de 18 años un frasco plástico negro que contenía 23 cartuchos calibre .22, que también fueron secuestrados.

Ambos quedaron aprehendidos. Se dio intervención a la Fiscalía de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa), que dispuso que el adolescente fuera trasladado y alojado en la División Juveniles.

Atribución delictiva

La novedad sobre el procedimiento fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, desde donde se informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal dispuso que la joven de 18 años continuara privada de su libertad, fuera trasladada a Medicina Legal para una revisión física, identificada y alojada en la Comisaría 12ª, dependencia policial con jurisdicción en la zona donde ocurrió el hecho.

La atribución delictiva provisoria para la joven quedó establecida como amenazas calificadas y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

En cuanto al adolescente de 17 años, debido a su condición de menor de edad, la situación quedó bajo la intervención de la División Juveniles y el correspondiente régimen penal juvenil.