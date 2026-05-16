Avanza la etapa final del Terraplén Garello: una obra clave que ya alcanzó el 75% de ejecución

La Provincia trabaja sobre el Terraplén Garello, en Colastiné Norte, con una intervención que ya supera el 75 % de ejecución. El objetivo es reforzar el sistema de defensas y reducir el riesgo hídrico en sectores vulnerables del este de la capital provincial.

Avanza la etapa final del Terraplén Garello, una obra clave para proteger a Santa Fe

El Gobierno de Santa Fe avanza en la etapa final de las obras de protección del Terraplén Garello , una intervención considerada estratégica para reforzar el sistema de defensas hídricas en el este de la capital provincial.

Los trabajos se desarrollan en Colastiné Norte y apuntan a frenar el proceso de erosión provocado por la dinámica del río, con el objetivo de preservar la estabilidad de la defensa y mejorar la protección ante contingencias climáticas extremas.

Desde la Provincia informaron que la obra ya presenta un avance del 75 %, aunque todavía resta completar un tramo clave de aproximadamente 30 metros en el sector sur del terraplén.

El secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe, Nicolás Mijich, explicó que actualmente se evalúan alternativas técnicas para concluir esa etapa debido a la presencia de una toma de agua fundamental para el abastecimiento de la ciudad.

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“El proyecto original contemplaba retirar la toma de agua, pero eso resulta impracticable porque abastece al 40 % de la ciudad de Santa Fe y tendría un costo mucho mayor”, señaló el funcionario.

La intervención incluye la reconstrucción del talud húmedo y la protección del lecho mediante la colocación de mantas geotextiles y bloques de hormigón a lo largo de unos 200 metros, alcanzando el centro del cauce.

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Además, ya se completaron trabajos de dragado sobre la margen izquierda del río para trasladar material hacia la margen derecha y regularizar el fondo en la zona de intervención.

Según precisaron desde el área de Recursos Hídricos, estas tareas permitieron reforzar considerablemente la estructura actual del terraplén.

“Hoy el talud se encuentra significativamente más protegido. Restan 30 metros fundamentales para lograr un cierre funcional de la obra”, indicó Mijich.

El Terraplén Garello, la principal defensa para Colastiné Norte y Rincón

La obra demanda una inversión provincial superior a los 15 mil millones de pesos y busca garantizar mejores condiciones de seguridad para vecinos de Colastiné Norte y San José del Rincón, dos de las zonas históricamente expuestas al riesgo hídrico en el área metropolitana santafesina.

En paralelo, el Gobierno provincial informó que ya finalizó trabajos sobre 27 kilómetros de terraplén y completó tareas de limpieza en 35 kilómetros de canales dentro del área metropolitana de Santa Fe.