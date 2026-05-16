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El minuto a minuto del partido entre Estudiantes (BA) y Colón

Colón visita a Estudiantes (BA) por la fecha 14 de la Primera Nacional en la misión de ganar para seguir arriba en la zona A

Ovación

Por Ovación

16 de mayo 2026 · 15:01hs
El minuto a minuto del partido entre Estudiantes (BA) y Colón

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Tras el desahogo en el Brigadier López, con el triunfo 3-2 frente a All Boys, Colón vuelve a salir a escena este sábado en el estadio Ciudad de Caseros visitando a Estudiantes (BA) por la fecha 14 de la Primera Nacional. El arbitraje es de Felipe Viola y la transmisión de UNO 106.3.

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Comenzó el partido: Colón ya visita a Estudiantes (BA)

Se puso en marcha en el estadio Ciudad de Caseros el cotejo de la fecha 14 de la Primera Nacional entre Estudiantes (BA) y Colón.

Colón festejo All Boys

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6 minutos: Colón se salvó de milagro

Remate cruzado de Ardiles para Estudiantes (BA) tras un mal cálculo de Castet y la pelota pasó besando el palo. Llamato de atención para Colón.

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13 minutos: Colón muestra las falencias de siempre como visitante

Colón no tiene la pelota y sufre ya de entrada ante Estudiantes de Buenos Aires. Llegan las indicaciones de Medrán.

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15 minutos: Colón se pone arriba ante Estudiantes de Buenos Aires

Apareció Ignacio Lago para marcar el 1-0 de Colón en Caseros ante Estudiantes de Buenos Aires.

Ignacio Lago

Formaciones de Estudiantes (BA) y Colón

Estudiantes (BA): Nicolás Campisi; Baltazar Bernardi, Jorge Benítez, Ncolás Caro Torres y Tomás Squie; Federico Sena, Rodrigo Melo, Jorge Correa y Enzo Acosta; Facundo Ardiles y Darío Rostagno. DT: Alfredo Grelak.

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Federico Lértora; Julián Marcioni, Matías Muñoz, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Gol: PT 15' Ignacio Lago (C).

Estadio: Ciudad de Caseros.

Árbitro: Felipe Viola.

Colón Estudiantes (BA) Primera Nacional
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