El minuto a minuto del partido entre Estudiantes (BA) y Colón

Colón visita a Estudiantes (BA) por la fecha 14 de la Primera Nacional en la misión de ganar para seguir arriba en la zona A

Tras el desahogo en el Brigadier López, con el triunfo 3-2 frente a All Boys, Colón vuelve a salir a escena este sábado en el estadio Ciudad de Caseros visitando a Estudiantes (BA) por la fecha 14 de la Primera Nacional. El arbitraje es de Felipe Viola y la transmisión de UNO 106.3.