Tras el desahogo en el Brigadier López, con el triunfo 3-2 frente a All Boys, Colón vuelve a salir a escena este sábado en el estadio Ciudad de Caseros visitando a Estudiantes (BA) por la fecha 14 de la Primera Nacional. El arbitraje es de Felipe Viola y la transmisión de UNO 106.3.
El minuto a minuto del partido entre Estudiantes (BA) y Colón
Colón visita a Estudiantes (BA) por la fecha 14 de la Primera Nacional en la misión de ganar para seguir arriba en la zona A
Por Ovación
16 de mayo 2026 · 15:01hs
Formaciones de Estudiantes (BA) y Colón
Estudiantes (BA): Nicolás Campisi; Baltazar Bernardi, Jorge Benítez, Ncolás Caro Torres y Tomás Squie; Federico Sena, Rodrigo Melo, Jorge Correa y Enzo Acosta; Facundo Ardiles y Darío Rostagno. DT: Alfredo Grelak.
Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Federico Lértora; Julián Marcioni, Matías Muñoz, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.
Gol: PT 15' Ignacio Lago (C).
Estadio: Ciudad de Caseros.
Árbitro: Felipe Viola.