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¿Cuántas entradas habrá para Unión en el cruce de Copa Argentina ante Independiente?

Unión se prepara para jugar por los 16avos de final de la Copa Argentina ante Independiente en Rosario y se esperan novedades de la venta de entradas

Ovación

Por Ovación

16 de mayo 2026 · 13:55hs
¿Cuántas entradas habrá para Unión en el cruce de Copa Argentina ante Independiente?

La herida por la eliminación en Córdoba todavía no terminó de cerrar, pero en Unión saben que el calendario ofrece una revancha inmediata. Por eso, mientras Leonardo Madelón prepara el equipo para enfrentar a Independiente por los 16avos de final de la Copa Argentina, los hinchas empezaron a mirar otro detalle: las entradas.

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Unión espera detalles de la venta de entradas

En las últimas horas apareció una primera definición importante. Según pudo saber UNO Santa Fe, habrá 12.000 lugares disponibles para cada parcialidad en el encuentro que se disputará el próximo viernes, desde las 20, en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

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En principio, los simpatizantes tatengues ocuparán la tribuna Lionel Messi, en un escenario que promete un marco imponente teniendo en cuenta la convocatoria de ambos clubes y lo que representa el partido como cierre del semestre. Por el momento todavía resta la confirmación oficial del operativo de venta y también la designación arbitral, dos cuestiones que se terminarían de resolver en los próximos días.

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Uni&oacute;n espera detalles sobre la venta de entradas.

Unión espera detalles sobre la venta de entradas.

En cuanto a los precios, todo indica que no habría demasiadas diferencias respecto al cruce anterior frente a Agropecuario, disputado también en Rosario por Copa Argentina. Esa referencia sirve para que muchos hinchas ya empiecen a calcular gastos y organizar el viaje.

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Puertas adentro del club hay una sensación clara: más allá de la decepción que dejó el Apertura, el duelo ante Independiente puede cambiar el clima del cierre de semestre. Por eso se espera una fuerte presencia rojiblanca en Rosario, acompañando a un equipo que buscará despedirse de la primera mitad del año con una alegría grande.

Unión Copa Argentina entradas
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