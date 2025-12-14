Uno Santa Fe | Banco provincial

Banco Provincial se coronó campeón del Oficial de hockey

Banco Provincial logró el título de campeón del Torneo Oficial al vencer en la final a Náutico El Quillá por un contundente 3 a 0. La Salle Jobson culminó en el tercer lugar.

14 de diciembre 2025 · 19:22hs
Banco Provincial derrotó a El Quillá y se consagró campeón. Foto gentileza Misael Branner /ASH

Banco Provincial sumó su décimo titulo como local. Las chicas conducidas por Daniel De Petre se consagraron campeonas del Torneo Oficial de damas que organiza la Asociación Santafesina de Hockey. Las Kresteras rompieron el reinado de las Tiburonas. Fue victoria de las de camiseta azul por 3 a 0, no dejando absolutamente ningún tipo de dudas.

Banco Provincial jugó un partido sólido, con mucha efectividad, y con un trabajo de Ruth Fuchs, la gran artillera del hockey local. El Quillá quería el tercer título seguido pero las chicas bancarias no se lo permitieron y se quedaron merecidamente con la victoria y lógicamente con el certamen.

El campeón del certamen local, que tuvo a su DT en su primer año de gestión, se impuso a lo largo de todo el partido. Fueron justas campeonas. El festejo en el medio del campo de juego fue absolutamente merecido en una jornada muy calurosa.

Este título alcanzado es producto no solamente del trabajo de un año, sino de todo un proceso. Chicas que en algún momento acompañaron a sus referentes, y ahora se coronaron como campeonas. Fueron protagonistas del Dos Orillas, y ahora refrendaron el buen pasaje con el triunfo por 3 a 0 de manera categórica ante el cuadro del Parque Belgrano.

Rocío Caldiz aseguró que "tuvimos un año duro, lo empezamos con Daniel, un proceso nuevo, desde cero, no fue para nada fácil, pero lo coronamos de la mejor manera". Por su parte, el entrenador Daniel De Petre afirmó que "estoy muy contento, estas chicas confiaron en mí, y yo en ellas. Fue un partido soñado, ante un gran rival, pero nos salieron bien las cosas, y ganamos de esta manera".

El tercer puesto quedó en poder de La Salle Jobson al imponerse a Santa Fe Rugby Club por 3 a 2. Para las dirigidas por Miguel Alberto hubo goles de Josefina Salamano, Mora Bramante y Juliana Bravo, todos de córner corto; mientras que para las chicas de Nicolás Sequeira lo hicieron Amparo Mayoraz y Pilar Benavídez.

Síntesis del partido:

  • Banco Provincial: Clara Palacios; Celina Basilio, Rocío Caldiz (c), Cecilia Carasatorre, Luisina Delmenico, Pilar Figueroa, Ruth Fuchs, Morena García Rossi, Luna Morello, Candela Petruzzo, Avril Schmidt y Valentina Suravsky. DT: Daniel De Petre. Luego ingresaron: Avril González, y Valentina Ceconi. Suplentes: Milagros Paiva, Jenifer Ayunta, Macarena Rímolo.
  • Náutico El Quillá: Olivia Santoro; Emma Ponzo, Malena Bertone, Agustina Fernández, Giuliana Lucca, Valentina Colman, Florencia Juri (c), Fiorella Primón, Julia Ponzo, Martina Borgo, Virginia Suárez. DT: Juan Francisco David. Luego ingresaron: Francisca Rivadeneira, Lucía Celeri, Martina Romanatti, Eliana Sánchez, Luisina Romanatti, Valentina Cuscueta, Delfina Guastavino.
  • Tarjetas amarillas: Ruth Fuchs (B); Giuliana Lucca (Q).Árbitros: Beatriz Acuña y Lucas Pensiero.Goles: 20´´ Ruth Fuchs (B), 36´ Luna Morello (B) 47´ Ruth Fuchs (B)Cancha: sintético de agua ASH.
