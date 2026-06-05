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Pronóstico en Santa Fe: cielo variable, temperaturas agradables y lluvias hacia el domingo

Las condiciones seguirán estables entre viernes y sábado, aunque aumentará la nubosidad y crecen las chances de precipitaciones durante el cierre del fin de semana

5 de junio 2026 · 07:58hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo ligeramente nublado, húmeda,con neblina y una temperatura de 15.4º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 22°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, con una configuración en las masas de aire similar a la de ayer, se mantiene actuando el sistema de alta presión en la región, no obstante ello y por acción de las corrientes cálidas desde el norte y el noreste, las condiciones meteorológicas tienden gradualmente a presentar una leve pérdida de estabilidad, permitiendo en lento ingreso de un sistema frío hacia el día domingo. Esta situación genera que tanto hoy como mañana sábado las jornadas se presenten con alternancia de cielo despejado por momentos y nubosidad variable en otros, sin variaciones bruscas ni exageradas de las temperaturas respecto de los días anteriores y con posibles lluvias débiles a moderadas predominantemente el día domingo, pudiéndose registrar algunos eventos débiles y dispersos hacia el sábado por la tarde/noche o la noche y el lunes durante las primeras horas del día.

Sábado con cielo mayormente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables a relativamente estables y leve tendencia a inestabilizarse con alguna probabilidad de lluvias débiles y dispersas hacia la tarde/noche o la noche. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 15º y poco cambio de las máximas, 23º. Vientos leves del sector este, rotando al sureste por momentos.

En tanto se espera un domingo con cielo cubierto a parcialmente cubierto con condiciones relativamente estables a levemente inestables, con tendencia a mejorar lenta y gradualmente hacia la tarde/noche o la noche con posibles lluvias de diversas intensidades, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 15º, descenso de las máximas, 19º y baja amplitud térmica. Vientos leves a moderados del sector este/sureste, cambiando a moderados del sur/sureste hacia la tarde o tarde/noche.

Por último, lunes con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia lenta y gradual a mejorar. Condiciones relativamente estables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del día. Temperaturas en suave descenso y baja amplitud térmica: mínima 13º y máxima 16º. Vientos moderados del sector sur/suroeste.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Santa Fe pronóstico Temperaturas lluvias
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