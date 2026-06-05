Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 5 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Arroyo Leyes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este viernes 5 de junio en SANTA FE y ARROYO LEYES

• 8 a 11: RN 168, Estanislao López, Callejón 3 y Soria (La Guardia)

Reemplazo de Conductores

• 8 a 12: Aristóbulo del Valle, Callejón El Sable, Callejón Aguirre hasta vías del ferrocarril

Mantenimiento

• 8:30 a 12:30: avenida Blas Parera, Gorostiaga, Millán Medina y San José

Mantenimiento

• 11 a 13: Teniente Loza, Chaco, Tacuaritas y Fray de las Casas

Reformas en Subestación

ARROYO LEYES

• 8 a 12: RP1, Calle 60, Calle 64 y Los Aromos

Reemplazo de Conductores

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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