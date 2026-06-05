La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 5 de junio en SANTA FE y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este viernes
Cortes programados para este viernes 5 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Arroyo Leyes
5 de junio 2026 · 07:04hs
SANTA FE
• 8 a 11: RN 168, Estanislao López, Callejón 3 y Soria (La Guardia)
Reemplazo de Conductores
• 8 a 12: Aristóbulo del Valle, Callejón El Sable, Callejón Aguirre hasta vías del ferrocarril
Mantenimiento
• 8:30 a 12:30: avenida Blas Parera, Gorostiaga, Millán Medina y San José
Mantenimiento
• 11 a 13: Teniente Loza, Chaco, Tacuaritas y Fray de las Casas
Reformas en Subestación
ARROYO LEYES
• 8 a 12: RP1, Calle 60, Calle 64 y Los Aromos
Reemplazo de Conductores
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso