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Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 5 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Arroyo Leyes

5 de junio 2026 · 07:04hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 5 de junio en SANTA FE y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 8 a 11: RN 168, Estanislao López, Callejón 3 y Soria (La Guardia)

Reemplazo de Conductores

• 8 a 12: Aristóbulo del Valle, Callejón El Sable, Callejón Aguirre hasta vías del ferrocarril

Mantenimiento

• 8:30 a 12:30: avenida Blas Parera, Gorostiaga, Millán Medina y San José

Mantenimiento

• 11 a 13: Teniente Loza, Chaco, Tacuaritas y Fray de las Casas

Reformas en Subestación

ARROYO LEYES

• 8 a 12: RP1, Calle 60, Calle 64 y Los Aromos

Reemplazo de Conductores

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

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