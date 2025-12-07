Colapinto sale a escena en la última fecha de la F1 en el Gran Premio de Abu Dhabi

Desde las 10, el argentino Franco Colapinto buscará terminar de una manera positiva una pobre temporada en la F1 en el GP de Abu Dhabi. Larga último

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine , este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi, que tiene este domingo, desde las 10, la carrera. La 24 y última fecha de la temporada 2025 tiene lugar en el Circuito Yas Marina.

Por un lado, el campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones, en lo que se espera una definición apasionante.

Por otro, hay expectativas por la nueva presentación de Colapinto, luego de ser ratificado en Alpine y de una correcta participación en Qatar, donde finalizó en el puesto 14 pese a algunos inconvenientes durante todo el fin de semana.

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Abu Dabi

El Gran Premio de Abu Dhabi se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports.