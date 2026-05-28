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Día clave en Colón para saber si Lértora y Rasmussen podrán jugar

Este jueves el defensor Federico Rasmussen y el volante Federico Lértora serán exigidos para saber cómo responden y definir si juegan ante Almirante Brown

Ovación

Por Ovación

28 de mayo 2026 · 09:54hs
En Colón esperan por Lértora y Rasmussen.

UNO Santa Fe | José Busiemi

En Colón esperan por Lértora y Rasmussen.

Las ausencias de Federico Lértora y Federico Rasmussen se hicieron sentir en el empate de Colón ante Mitre. Dado que ambos futbolistas no fueron de la partida por problemas físicos.

En Colón esperan por Rasmussen y Lértora

Y es por ello, que el DT Ezequiel Medrán los exigirá este jueves en la última práctica previa al viaje a Buenos Aires para saber si serán de la partida el sábado cuando el Sabalero visite a Almirante Brown.

Si bien existe optimismo en que ambos puedan jugar, el cuerpo técnico quiere saber cómo responden para terminar de definir la formación titular.

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En el caso de Rasmussen viene arrastrando una entorsis en el tobillo que lo marginó del último partido y si bien estuvo en la lista de convocados, finalmente terminó quedando fuera del banco de relevos.

Mientras que lo de Lértora es un desgarro en la zona de los aductores, que le impidió terminar el partido ante Estudiantes de Buenos Aires y por el cual no estuvo presente ante Mitre.

Colón Lértora Rasmussen
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