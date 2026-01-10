Colón volverá a competir en el Torneo Proyección de Reserva en 2026

Uno Santa Fe | Torneo Proyección

El Sabalero dirá presente nuevamente en el Torneo Proyección, una competencia que reúne a las Reservas de Primera División y clubes invitados, con inicio previsto para febrero.

10 de enero 2026 · 18:19hs
Colón confirmó su participación en el Torneo Proyección 2026, certamen que reúne a las Reservas de los clubes de Primera División junto a instituciones invitadas. Al igual que en la última edición, el Sabalero competirá en un torneo clave para el desarrollo formativo, la competencia de alto nivel y la proyección de juveniles hacia el plantel profesional.

El Torneo Proyección se consolidó en las últimas temporadas como una de las competencias más importantes del fútbol juvenil argentino. La inclusión de equipos invitados permite elevar la exigencia y sostener un ritmo competitivo similar al de Primera, algo fundamental para los procesos formativos.

LEER MÁS: Muchos nombres, una idea: qué revela el mercado de pases de Colón

Colón, que ya participó en la edición anterior, volverá a medirse con Reservas de clubes de la máxima categoría, apostando a un esquema que prioriza la competencia sostenida y la preparación integral de sus juveniles.

Equipos participantes del Torneo Proyección

El certamen contará con las Reservas de todos los clubes de Primera División, además de equipos invitados que se suman para completar el cuadro. Entre ellos, Ferro, Quilmes y Godoy Cruz aparecen como las instituciones que formarán parte de la competencia junto al Sabalero. Esta mixtura de participantes le otorga al torneo un perfil dinámico y desafiante, con estilos diversos y escenarios exigentes.

Fecha de inicio y formato

La temporada 2026 del Torneo Proyección está programada para comenzar durante la primera semana de febrero, entre el martes 3 y el jueves 5, con partidos que se disputarán entre semana, manteniendo el formato habitual del certamen. De esta manera, Colón ya tiene definido uno de los principales compromisos del calendario para su Reserva, en un torneo que será nuevamente una vidriera clave para el futuro del club.

