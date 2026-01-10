Uno Santa Fe | Colón | Colón

Muchos nombres, una idea: qué revela el mercado de pases de Colón

Tras un recambio profundo del plantel y 19 bajas confirmadas, Colón encaró un mercado de pases intenso para rearmar su estructura de cara a la temporada.

10 de enero 2026 · 18:01hs
El mercado de pases de Colón no puede leerse únicamente desde la cantidad de incorporaciones. Con 19 bajas registradas al cierre de la temporada anterior, el club se vio obligado a rearmar gran parte de su plantel, lo que explica un mercado activo y con refuerzos en todas las líneas.

Colón se vio obligado a un recambio

El cierre del último ciclo dejó un escenario claro: Colón debía reconstruir su plantel casi desde cero. La salida de numerosos futbolistas forzó a la dirigencia a moverse con rapidez para cubrir puestos clave y garantizar alternativas en una categoría exigente como la Primera Nacional. Lejos de una apuesta aislada, el mercado respondió a una necesidad concreta: volver a contar con un plantel numeroso, competitivo y con variantes por línea.

En ese contexto, Colón sumó incorporaciones de manera escalonada. Para el arco llegaron Matías Budiño y Sebastián Olmedo (quien también puede desempeñarse como defensor central). En la defensa se incorporaron Pier Barrios y Sebastián Olmedo como zagueros centrales, mientras que por los laterales arribaron Emanuel Beltrán y Mauro Peinipil por derecha, y Leandro Allende por izquierda.

El mediocampo fue uno de los sectores con mayor movimiento, con las llegadas de Federico Lértora, Ignacio Antonio y Matías Muñoz como volantes centrales, además de Julián Marcioni en un rol más ofensivo. En ataque, Colón reforzó el frente con Alan Bonansea, Lucas Cano y Matías Godoy, buscando alternativas y competencia interna en la zona de definición.

LEER MÁS: La TV de la Primera Nacional, una definición clave que también mira de cerca Colón

Un armado que responde al contexto

El denominador común de este mercado es la funcionalidad. Colón no solo necesitaba nombres, sino cubrir roles específicos para sostener entrenamientos, competencia interna y recambio durante una temporada larga y exigente. La cantidad de incorporaciones, en este caso, responde más a una reconstrucción obligada que a una decisión coyuntural.

Con el mercado todavía abierto y algunos jugadores que se sumarán a los entrenamientos en los próximos días, el desafío pasará ahora por ensamblar las piezas y consolidar una base titular. Colón ya cumplió con la primera etapa: rearmar el plantel. El siguiente paso será lograr que ese volumen de nombres se traduzca en funcionamiento y regularidad dentro del campo.

