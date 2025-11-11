Unión abre los octavos del Torneo Proyección ante Atlético Tucumán en el 15 de Abril

Unión recibirá a Atlético Tucumán, desde las 16, por los octavos de final del Torneo Proyección de Reserva. Todo lo que hay que saber de la llave.

El Torneo Proyección de la Liga Profesional entra en su etapa decisiva, y Unión será uno de los protagonistas en los octavos de final. Este martes 11 de noviembre, el equipo de Reserva que conduce Nicolás Vazzoler recibirá a Atlético Tucumán, en el estadio 15 de Abril, desde las 16, con arbitraje de Franco Porotelli.

El encuentro marcará el inicio de la llave eliminatoria para el Tatengue, que buscará aprovechar su localía en el primer partido y avanzar entre los ocho mejores del certamen que reúne a las reservas de los clubes de la Liga Profesional.

La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación completa de los octavos, con duelos distribuidos entre martes y jueves. En el caso de Unión, el plantel llega entonado tras una sólida fase regular y con la expectativa de seguir creciendo en el proceso de formación que encabeza Vazzoler.

El club rojiblanco también convocó a su gente a acompañar al equipo, con una publicación en redes sociales que rápidamente generó repercusión entre los hinchas:

El detalle no es menor: los socios con cuota al día podrán ingresar sin costo, una medida que refuerza la conexión entre el club y su gente, y que transforma cada presentación del equipo en casa en una oportunidad para apoyar a los juveniles que sueñan con dar el salto al plantel profesional.

Con el objetivo de mantener la identidad futbolística que el club busca consolidar desde sus divisiones formativas, Unión encara una nueva instancia con ilusión y compromiso. La cita está marcada: martes, 16 horas, estadio 15 de Abril. Los pibes tatengues buscarán dar otro paso en su crecimiento, con el respaldo de su público y la ambición de seguir en carrera en el Torneo Proyección.