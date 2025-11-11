Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión abre los octavos del Torneo Proyección ante Atlético Tucumán en el 15 de Abril

Unión recibirá a Atlético Tucumán, desde las 16, por los octavos de final del Torneo Proyección de Reserva. Todo lo que hay que saber de la llave.

Ovación

Por Ovación

11 de noviembre 2025 · 12:05hs
Unión abre los octavos del Torneo Proyección ante Atlético Tucumán en el 15 de Abril

Prensa Unión

El Torneo Proyección de la Liga Profesional entra en su etapa decisiva, y Unión será uno de los protagonistas en los octavos de final. Este martes 11 de noviembre, el equipo de Reserva que conduce Nicolás Vazzoler recibirá a Atlético Tucumán, en el estadio 15 de Abril, desde las 16, con arbitraje de Franco Porotelli.

LEER MÁS: El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El encuentro marcará el inicio de la llave eliminatoria para el Tatengue, que buscará aprovechar su localía en el primer partido y avanzar entre los ocho mejores del certamen que reúne a las reservas de los clubes de la Liga Profesional.

La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación completa de los octavos, con duelos distribuidos entre martes y jueves. En el caso de Unión, el plantel llega entonado tras una sólida fase regular y con la expectativa de seguir creciendo en el proceso de formación que encabeza Vazzoler.

El club rojiblanco también convocó a su gente a acompañar al equipo, con una publicación en redes sociales que rápidamente generó repercusión entre los hinchas:

HOY JUEGA UNIÓN

El equipo de Nicolás Vazzoler recibe a Atlético Tucumán por los octavos de final del #TorneoClausura Proyección en el Estadio 15 de Abril. ¡Socios con cuota al día ingresan sin costo! El ingreso será por la sede social, hacia el acceso al codo de damas. ¡Vení a alentar a los pibes!”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/1988259096047349949&partner=&hide_thread=false

El detalle no es menor: los socios con cuota al día podrán ingresar sin costo, una medida que refuerza la conexión entre el club y su gente, y que transforma cada presentación del equipo en casa en una oportunidad para apoyar a los juveniles que sueñan con dar el salto al plantel profesional.

LEER MÁS: Asoma el día y la hora de la visita de Unión a Belgrano en Córdoba

Con el objetivo de mantener la identidad futbolística que el club busca consolidar desde sus divisiones formativas, Unión encara una nueva instancia con ilusión y compromiso. La cita está marcada: martes, 16 horas, estadio 15 de Abril. Los pibes tatengues buscarán dar otro paso en su crecimiento, con el respaldo de su público y la ambición de seguir en carrera en el Torneo Proyección.

Unión Atlético Tucumán Reserva
Noticias relacionadas
union, clasificado pero con interrogantes para visitar a belgrano

Unión, clasificado pero con interrogantes para visitar a Belgrano

asoma el dia y la hora de la visita de union a belgrano en cordoba

Asoma el día y la hora de la visita de Unión a Belgrano en Córdoba

union, unico escolta: la tabla de la zona a del clausura esta al rojo vivo

Unión, único escolta: la tabla de la zona A del Clausura está al rojo vivo

alessio, tras la victoria de union en santiago: este equipo mostro caracter y madurez

Alessio, tras la victoria de Unión en Santiago: "Este equipo mostró carácter y madurez"

Lo último

Días y horarios para las revanchas de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

Días y horarios para las revanchas de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

El oficialismo de Colón no irá por la reelección, pero busca irse resolviendo temas claves

El oficialismo de Colón no irá por la reelección, pero busca irse resolviendo temas claves

Vicentín: la Justicia dio por ganador al grupo Grassi

Vicentín: la Justicia dio por ganador al grupo Grassi

Último Momento
Días y horarios para las revanchas de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

Días y horarios para las revanchas de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

El oficialismo de Colón no irá por la reelección, pero busca irse resolviendo temas claves

El oficialismo de Colón no irá por la reelección, pero busca irse resolviendo temas claves

Vicentín: la Justicia dio por ganador al grupo Grassi

Vicentín: la Justicia dio por ganador al grupo Grassi

Milei tomó juramento a Santilli como ministro del Interior: arranca una agenda cargada de reuniones con gobernadores

Milei tomó juramento a Santilli como ministro del Interior: arranca una agenda cargada de reuniones con gobernadores

Alcaraz le ganó a Fritz y quedó a un paso de las semis en las ATP Finals

Alcaraz le ganó a Fritz y quedó a un paso de las semis en las ATP Finals

Ovación
El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Posible impugnación: el estatuto de Colón impediría la designación de Vignatti

Posible impugnación: el estatuto de Colón impediría la designación de Vignatti

A quién enfrentaría Unión en el inicio de los playoffs del Clausura

A quién enfrentaría Unión en el inicio de los playoffs del Clausura

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

Colón se potencia en la pintura con otro pivote colombiano para la Liga Argentina

Colón se potencia en la pintura con otro pivote colombiano para la Liga Argentina

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"