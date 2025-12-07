Alonso: "Los jugadores de Colón que tienen cierta edad, me parece que no continuarán"

El presidente de Colón José Alonso fue bastante claro respecto a la continuidad y el futuro de aquellos futbolistas de mayor experiencia

José Alonso asumió de manera formal como presidente de Colón el 3 de diciembre y en estos días viene trabajando junto con sus pares de comisión directiva en varios aspectos.

Son muchos los frentes a gestionar , pero claro está con el foco puesto en lo deportivo . Este l unes llegará a Santa Fe Diego Colotto, quien el martes firmará contrato para convertirse en el nuevo director deportivo.

Y en las últimas horas, Alonso dialogó con Mundo Ascenso, por Radio La Red AM 910 y allí le consultaron por diferentes temas en los que el presidente rojinegro brindó algunas certezas. Sobre todo, del futuro de los jugadores más experimentados, entre ellos el Pulga Rodríguez.

Alonso y el futuro de los referentes

"El tema del Pulga lo tengo que hablar con Diego (Colotto) quien primero va a charlar con Medrán y en base a la decisión que tomen, nosotros lo vamos a acompañar. Si ellos quieren un equipo de gente joven, un equipo intenso, desafiante y con hambre, entonces me parece que el Pulga no tiene ubicación", reveló Alonso.

Para luego agregar: "En cambio si quieren un equipo con algunos líderes en el vestuario, que por allí no solo jueguen dentro, sino también fuera de la cancha, ahí puede ser que tenga lugar. Hay que tener mucho cuidado a la hora de afrontar este campeonato, ya que si te equivocás, no tenés retorno y nosotros estamos obligados a ser protagonistas".

Volviendo al tema de los jugadores de mayor experiencia, el presidente de Colón expresó: "Me parece que los jugadores que estaban en el plantel y que tienen cierta edad no van a continuar, me da esa sensación. Vamos a ser claros, cuando se atraviesa una situación como la que pasó Colón, el jugador tiene que tener una mente muy fuerte para soportar dos años como los que tuvo el club".

Para luego agregar: "Estaba instalada una enfermedad de escepticismo y desgano. Si uno jugó al fútbol y las cosas no salían, lo mínimo que hacía era darse vuelta y putear al compañero. Si yo me doy vuelta y miro la tribuna esperando cuando me voy a bañar o para hablar por teléfono estamos jodidos".