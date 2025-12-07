Uno Santa Fe | Colón | Colón

Alonso: "Los jugadores de Colón que tienen cierta edad, me parece que no continuarán"

El presidente de Colón José Alonso fue bastante claro respecto a la continuidad y el futuro de aquellos futbolistas de mayor experiencia

7 de diciembre 2025 · 10:59hs
El presidente de Colón José Alonso habló sobre el futuro de los jugadores de mayor experiencia.

José Alonso asumió de manera formal como presidente de Colón el 3 de diciembre y en estos días viene trabajando junto con sus pares de comisión directiva en varios aspectos.

Son muchos los frentes a gestionar, pero claro está con el foco puesto en lo deportivo. Este lunes llegará a Santa Fe Diego Colotto, quien el martes firmará contrato para convertirse en el nuevo director deportivo.

Y en las últimas horas, Alonso dialogó con Mundo Ascenso, por Radio La Red AM 910 y allí le consultaron por diferentes temas en los que el presidente rojinegro brindó algunas certezas. Sobre todo, del futuro de los jugadores más experimentados, entre ellos el Pulga Rodríguez.

Alonso y el futuro de los referentes

"El tema del Pulga lo tengo que hablar con Diego (Colotto) quien primero va a charlar con Medrán y en base a la decisión que tomen, nosotros lo vamos a acompañar. Si ellos quieren un equipo de gente joven, un equipo intenso, desafiante y con hambre, entonces me parece que el Pulga no tiene ubicación", reveló Alonso.

Para luego agregar: "En cambio si quieren un equipo con algunos líderes en el vestuario, que por allí no solo jueguen dentro, sino también fuera de la cancha, ahí puede ser que tenga lugar. Hay que tener mucho cuidado a la hora de afrontar este campeonato, ya que si te equivocás, no tenés retorno y nosotros estamos obligados a ser protagonistas".

LEER MÁS: Se viene una semana clave en Colón para pagarle al plantel y levantar la inhibición

Volviendo al tema de los jugadores de mayor experiencia, el presidente de Colón expresó: "Me parece que los jugadores que estaban en el plantel y que tienen cierta edad no van a continuar, me da esa sensación. Vamos a ser claros, cuando se atraviesa una situación como la que pasó Colón, el jugador tiene que tener una mente muy fuerte para soportar dos años como los que tuvo el club".

Para luego agregar: "Estaba instalada una enfermedad de escepticismo y desgano. Si uno jugó al fútbol y las cosas no salían, lo mínimo que hacía era darse vuelta y putear al compañero. Si yo me doy vuelta y miro la tribuna esperando cuando me voy a bañar o para hablar por teléfono estamos jodidos".

Colón José Alonso jugadores
Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Colapinto se descargó tras un año complicado en Alpine: Gracias a Dios ya terminó este año

La lista de todos los campeones de la Fórmula 1 a la que se sumó Lando Norris

Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Colapinto se descargó tras un año complicado en Alpine: Gracias a Dios ya terminó este año

La lista de todos los campeones de la Fórmula 1 a la que se sumó Lando Norris

La delicada situación del transporte en Santa Fe reabre el debate por el costo y la calidad del servicio

Colón tiene en la mira a un marcador central que juega en Quilmes

Villarruel: Se contactaron conmigo de Colón, pero necesitaba tener la revancha en Morón

Colón tiene en la mira a un marcador central que juega en Quilmes

Colapinto se descargó tras un año complicado en Alpine: Gracias a Dios ya terminó este año

Colapinto se despidió de la temporada de la F1 con un último puesto en Abu Dhabi

La lista de todos los campeones de la Fórmula 1 a la que se sumó Lando Norris

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

