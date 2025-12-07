Se viene una semana clave en Colón para pagarle al plantel y levantar la inhibición

José Alonso, dijo que "más tardar" esta semana se debe resolver la deuda con el plantel y la inhibición de Alberto Espínola "con dinero externo" en Colón

Colón arranca una semana que puede definir buena parte de su futuro inmediato. La nueva dirigencia, encabezada por José Alonso , enfrenta la obligación de saldar la deuda con el plantel y resolver la inhibición por Alberto Espínola, un combo que supera los 900.000 dólares y que hoy condiciona absolutamente todo.

El presidente fue claro: “A más tardar esta semana debe resolverse”. No es una frase al pasar. Para avanzar en rescisiones y el armado del próximo plantel, Colón necesita estar al día. Un club inhibido, admiten desde adentro, espanta incorporaciones y en un mercado donde cada detalle pesa, no se pueden permitir ese lastre.

Colón se pondrá el día con "dinero externo"

La situación económica es compleja. Según adelantó UNO Santa Fe, el Sabalero debe casi medio millón de dólares al plantel, donde algunos acumulan cuatro meses sin cobrar. A eso se suma una cifra similar por el caso Espínola, que creció con los intereses y mantiene al club atado de pies y manos.

Sin embargo, Colón no cuenta con los fondos. Tampoco llega un salvavidas desde Platense, que sigue sin ponerse al día por las cuotas del pase de Leonel Picco. Por eso, el dinero vendrá "de afuera", una inyección que saldría del bolsillo de los propios dirigentes para desbloquear la situación.

Mientras tanto, en paralelo, el club espera la confirmación del arribo de Diego Colotto como mánager, otro movimiento clave para empezar a proyectar el 2025 futbolístico. Pero antes de mirar hacia adelante, Colón necesita resolver un presente pesadísimo. Se vienen días cargados, de definiciones y de chequera en mano. El reloj empezó a correr en el barrio Centenario.