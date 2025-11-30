Uno Santa Fe | Colón | Colón

Alonso, nuevo presidente de Colón: "El socio valorizó la historia que tenemos"

José Alonso, flamante nuevo presidente de Colón, se mostró "emocionado" y dijo que ahora viene la etapa de recuperación para que "vuelva a Primera"

30 de noviembre 2025 · 19:52hs
Alonso, nuevo presidente de Colón: El socio valorizó la historia que tenemos

La tarde electoral del domingo dejó emociones fuertes en el Roque Otrino, pero ninguna más visible que la de José Alonso, quien, ya consagrado como nuevo presidente de Colón, habló desde un costado profundamente personal. Conmovido y con la voz quebrada, el dirigente sintetizó lo que significaba este regreso para él.

“Emocionado por este momento. Son lágrimas de emoción en esta etapa de mi vida”, confesó, dejando ver que su vuelta a la conducción rojinegra llega atravesada por cuestiones que exceden la política interna.

Alonso señaló que nunca perdió la calma durante la jornada y que estaba convencido de que el socio reconocería su trayectoria vinculada al club. “Siempre estuve tranquilo y con confianza. El socio valorizó la historia que tenemos y ahora viene una etapa para recuperar a Colón”, afirmó, dejando claro que el objetivo central será reconstruir lo que el descenso y los últimos años golpearon fuerte.

La confianza de Alonso en Colón

En su mensaje hizo también un llamado al espíritu colectivo, marcando un tono de apertura que buscará sostener en el inicio de su mandato. “A partir de ahora Colón tiene que dejar de autoflagelarse. Hay que hacer un Colón diferente. Todos son tan importantes como yo. Apenas podamos acomodar el caballo, llamaremos a todos para formar al Colón que todos queremos”, expresó, apostando a un clima de unidad.

José Vignatti y José Alonso, tras ganar las elecciones en Colón.

José Vignatti y José Alonso, tras ganar las elecciones en Colón.

El flamante presidente remarcó el método de trabajo que llevó a Tradición Sabalera al triunfo: perfil bajo, planificación y evitar las polémicas. “Siempre trabajamos en silencio. Nunca dijimos nada, desde que comenzamos el proyecto enfrentando muchas cosas, sobre todo las críticas. Entre medio hubo un trabajo para ver cómo podía salir la cosa”, comentó.

Finalmente, anunció cuál será la primera acción formal de su gestión. “La primera medida es poner en funciones a la comisión y hacer un diagnóstico de todo”, adelantó, consciente de que el club necesita claridad urgente para empezar a tomar decisiones.

