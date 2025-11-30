Uno Santa Fe | Colón | Colón

Terminaron las elecciones en Colón e inicia el conteo de votos para conocer a la nueva gestión

Finalizaron las elecciones de Colón, con una concurrencia destacable más allá de la lluvia, y crece la expectativa por saber quién será el presidente

30 de noviembre 2025 · 18:01hs
Terminaron las elecciones en Colón e inicia el conteo de votos para conocer a la nueva gestión

Las urnas se cerraron en el Roque Otrino y comenzó el conteo de votos que definirá quién conducirá a Colón durante los próximos años. A pesar de la lluvia, los socios respondieron con una participación más que significativa y se acercaron a elegir entre cinco candidatos: Ricardo Luciani, Ricardo Magdalena, Gustavo Abraham, José Alonso y Carlos Trod.

En medio de las elecciones surgió un pedido de impugnación contra la lista Sangre de Campeones, a raíz de supuestas irregularidades vinculadas a la presentación de boletas y a un acuerdo previo “de palabra” entre sectores. Esa presentación quedó en manos de la Junta Electoral, por lo que no hubo una impugnación efectiva durante el proceso y deberá aguardarse la resolución una vez finalizada la elección.

Elecciones en Colón.jpg
Terminaron las elecciones de Col&oacute;n.

Terminaron las elecciones de Colón.

¿Quién será el nuevo presidente de Colón?

Con los socios ya de regreso en sus casas y las mesas trabajando a contrarreloj, la expectativa crece minuto a minuto. Colón está a las puertas de conocer quién tomará el control institucional tras el cierre del ciclo de Víctor Godano, quien decidió no buscar la continuidad luego de dos años en los que no logró los objetivos propuestos.

El resultado puede llegar en cualquier momento. La pregunta ya está instalada en todo el mundo sabalero: ¿Quién será el nuevo presidente de Colón?

Colón elecciones socios
