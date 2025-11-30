Uno Santa Fe | Colón | Colón

La foto del nuevo Colón: Alonso y su comisión, la imagen que cerró el domingo

La tarde-noche del domingo terminó con el triunfo de José Alonso en las elecciones de Colón y la foto panorámica del final junto a Tradición Sabalera

30 de noviembre 2025 · 20:44hs
La foto del nuevo Colón: Alonso y su comisión, la imagen que cerró el domingo

Las elecciones en Colón dejó una imagen que sintetiza el cambio de etapa: José Alonso, rodeado por quienes lo acompañarán en la nueva comisión directiva, posó al cierre del domingo con una sonrisa contenida y la emoción aún fresca. Fue la postal final de un día que lo consagró como presidente para los próximos dos años.

• LEER MÁS: José Alonso fue el más votado en Colón y será el presidente por los próximos dos años

Después de una votación masiva y un apoyo contundente en las urnas, el playón del club se transformó en escenario de celebración. Entre abrazos, saludos y teléfonos capturando el momento, Tradición Sabalera volvió a ocupar el centro de la escena, esta vez con Alonso como figura principal de un proyecto que regresa al mando tras un período complejo para la institución.

• LEER MÁS: Alonso, nuevo presidente de Colón: "El socio valorizó la historia que tenemos"

La postal final en Colón

La foto grupal, sencilla pero cargada de simbolismo, cerró un día intenso para Colón. Fue el punto final de las elecciones y, a la vez, el punto de partida de un nuevo ciclo que intentará reconstruir desde adentro, recuperar la confianza y marcar un rumbo en lo deportivo e institucional.

Con la imagen ya instalada entre los hinchas, comienza la etapa de gestión: decisiones, nombres y desafíos. Pero el domingo dejó algo claro: el socio habló, eligió, y quedó registrada la primera página del nuevo capítulo rojinegro.

