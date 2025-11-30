Uno Santa Fe | Ovación | Estudiantes

En Colón no lo dejaron: Delfino llevó a Estudiantes (RC) a Primera División

Estudiantes (RC) empató 1-1 en su visita a Deportivo Madryn, hizo pesar el 2-0 de la ida y ascendió a Primera, con Iván Delfino, el primer DT de Colón tras el descenso.

Ovación

Por Ovación

30 de noviembre 2025 · 20:38hs
En Colón no lo dejaron: Delfino llevó a Estudiantes (RC) a Primera División

Prensa Estudiantes de Río Cuarto

Estudiantes de Río Cuarto ascendió a la Primera División del fútbol argentino tras igualar 1-1 como visitante este domingo ante Deportivo Madryn, en la vuelta de la final del Reducido de la Primera Nacional jugada en el estadio Abel Sastre.

El partido tuvo a Luis Silba como autor del gol local a los 18 minutos del segundo tiempo y a Agustín Morales como el goleador cordobés a los 40’ del mismo periodo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstudiantesRio4/status/1995271692915212428&partner=&hide_thread=false

La expulsión de Federico Recalde por doble amonestación a los 36 minutos del complemento dejó a Deportivo Madryn con diez hombres y condicionó el tramo final del encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstudiantesRio4/status/1995264769385750961&partner=&hide_thread=false

Estudiantes de Río Cuarto, dirigido por Iván Delfino, logró el ascenso a la Liga Profesional 2026 gracias al resultado global: en la ida, como local, se había impuesto 2-0 con goles de Tomás González y Juan Antonini.

En el primer tiempo, el conjunto cordobés tuvo las situaciones más claras y estuvo cerca de cerrar la serie con un 3-0 global, pero el arquero de Madryn, Yair Bonnin, apareció como figura al atajar en tres oportunidades los remates del paraguayo Javier Ferreira. Además, Recalde detuvo con el cuerpo un disparo sobre la línea de Agustín Fontana, manteniendo el cero.

El segundo tiempo empezó con más ritmo y a los 18 minutos Silba conectó una tijera para batir a Brian Olivera y poner a Madryn a un gol de forzar los penales. Con un hombre menos desde los 36’, Madryn no pudo sostener la ventaja y cuatro minutos después llegó el empate de Agustín Morales, que sentenció la serie a favor de Estudiantes.

El cierre del partido estuvo marcado por incidentes: hinchas locales arrojaron proyectiles al campo de juego y la Policía debió intervenir para contener la situación y evitar que la confrontación escale.

Síntesis de Deportivo Madryn – Estudiantes RC

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Nicolás Lamolina

Estadio: Abel Sastre

Dep. Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Santiago Postel, Diego Martínez; Bruno Juncos, Federico Recalde, Nazareno Solís, Diego Crego; Germán Rivero y Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

Estudiantes (RC): Brian Olivera; Sergio Ojeda, Gonzalo Maffini, Juan Antonini, Lucas Angelini, Martín Garnerone, Alejandro Cabrera; Tomás González, Lucas González, Javier Ferreira y Mauro Valiente. DT: Iván Delfino.

Gol en el segundo tiempo: 18m Luis Silba (D); 40m Agustín Morales (E).

Cambio en el primer tiempo: 39m Agustín Fontana por Lucas González (E);

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Juan Galeano por Diego Martinez (D); 08m Ezequiel Montagna por Bruno Juncos (D); 17m Álvaro Cuello por Javier Ferreira (E); 26m Elias Ayala por Agustín Sosa (D); 30m Fabio Vázquez por Martín Garnerone (E); 30m Agustín Morales por Tomas Gonzalez (E); 30m Facundo Cobos por Mauro Valiente (E); 45m Thiago Yossen por Nazareno Solís (D); 45m Juan Galeano por Agustín Sosa (D).

Incidencias en el segundo tiempo: 36m Federico Recalde expulsado (D).

Estudiantes Delfino Primera División
Noticias relacionadas
un arbitro fifa dirigira la final del reducido de la primera nacional

Un árbitro FIFA dirigirá la final del Reducido de la Primera Nacional

agremiados cuestiono el pasillo de espaldas y pidio respeto y juego limpio

Agremiados cuestionó el pasillo de espaldas y pidió "respeto y juego limpio"

Un desecho frecuente y muy contaminante: estudiantes recolectaron 4 mil colillas de cigarrillos en Ciudad Universitaria

Un desecho frecuente y muy contaminante: estudiantes recolectaron 4 mil colillas de cigarrillos en Ciudad Universitaria

Colón campeón 2021 de la Copa de la Liga, hasta ahora, es el único que se coronó habiendo ganado antes su zona.

Colón, con un récord que nadie pudo igualar en el fútbol argentino

Lo último

Femicidio en Esperanza y muerte del principal sospechoso en Nelson: investigan si fue un suicidio o un accidente

Femicidio en Esperanza y muerte del principal sospechoso en Nelson: investigan si fue un suicidio o un accidente

Boca le ganó a Argentinos y se metió en las semis del Torneo Clausura

Boca le ganó a Argentinos y se metió en las semis del Torneo Clausura

La foto del nuevo Colón: Alonso y su comisión, la imagen que cerró el domingo

La foto del nuevo Colón: Alonso y su comisión, la imagen que cerró el domingo

Último Momento
Femicidio en Esperanza y muerte del principal sospechoso en Nelson: investigan si fue un suicidio o un accidente

Femicidio en Esperanza y muerte del principal sospechoso en Nelson: investigan si fue un suicidio o un accidente

Boca le ganó a Argentinos y se metió en las semis del Torneo Clausura

Boca le ganó a Argentinos y se metió en las semis del Torneo Clausura

La foto del nuevo Colón: Alonso y su comisión, la imagen que cerró el domingo

La foto del nuevo Colón: Alonso y su comisión, la imagen que cerró el domingo

En Colón no lo dejaron: Delfino llevó a Estudiantes (RC) a Primera División

En Colón no lo dejaron: Delfino llevó a Estudiantes (RC) a Primera División

Luciani: Creíamos que el buen trabajo que hicimos se iba a reflejar en la elección y no fue así

Luciani: "Creíamos que el buen trabajo que hicimos se iba a reflejar en la elección y no fue así"

Ovación
La foto del nuevo Colón: Alonso y su comisión, la imagen que cerró el domingo

La foto del nuevo Colón: Alonso y su comisión, la imagen que cerró el domingo

José Alonso ganó en todas las mesas y será el nuevo presidente de Colón: el Vignattismo vuelve al poder

José Alonso ganó en todas las mesas y será el nuevo presidente de Colón: el Vignattismo vuelve al poder

Luciani: Creíamos que el buen trabajo que hicimos se iba a reflejar en la elección y no fue así

Luciani: "Creíamos que el buen trabajo que hicimos se iba a reflejar en la elección y no fue así"

Ni la lluvia los paró: todo el color de los socios de Colón en las elecciones

Ni la lluvia los paró: todo el color de los socios de Colón en las elecciones

En Colón no lo dejaron: Delfino llevó a Estudiantes (RC) a Primera División

En Colón no lo dejaron: Delfino llevó a Estudiantes (RC) a Primera División

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL