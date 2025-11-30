Uno Santa Fe | Colón | Colón

Ni la lluvia los paró: todo el color de los socios de Colón en las elecciones

Cerca de 6.000 socios participaron de las elecciones en Colón en busca de una nueva conducción. Las mejores postales en la cámara de UNO Santa Fe

Ovación

Por Ovación

30 de noviembre 2025 · 18:34hs
Ni la lluvia los paró: todo el color de los socios de Colón en las elecciones

UNO Santa Fe | José Busiemi

Las elecciones de este domingo en el Roque Otrino no solo definieron la renovación institucional de Colón, también regalaron una postal marcada por el color y la presencia masiva de sus socios. A pesar de la lluvia que cayó en las primeras horas, nada detuvo el movimiento rojinegro que se fue acumulando en los accesos del gimnasio principal.

Alrededor de 6.000 socios, una cifra muy similar a la de los comicios anteriores, se hicieron presentes para elegir a la conducción que tomará las riendas del club durante los próximos dos años. Hubo familias, jóvenes debutando en las urnas, adultos mayores que llegaron con paraguas y paciencia, y hasta algunos que, con mate en mano, hicieron fila buscando ser parte del cambio que tanto se reclamaba.

El Roque Otrino lució cargado de camisetas, charlas improvisadas, apretones de manos y la ansiedad lógica de un día determinante. El clima no fue impedimento: para muchos, participar era casi una obligación moral después de un periodo sin los resultados esperados.

La cámara de UNO Santa Fe estuvo presente durante toda la jornada, registrando el pulso de la gente, las emociones, las esperas, las expresiones de expectativa y ese espíritu colonista que aparece en los momentos importantes. Desde muy temprano hasta el cierre, las imágenes mostraron lo que siempre sostiene al club: sus socios.

El color de los socios en las elecciones de Colón

Ni la lluvia fren&oacute; a los socios de Col&oacute;n para elegir a la nueva conducci&oacute;n.

Ni la lluvia frenó a los socios de Colón para elegir a la nueva conducción.

