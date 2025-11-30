Uno Santa Fe | Colón | Colón

Quién será el DT y el manager de Colón tras la victoria de José Alonso

José Alonso ya tiene definido al entrenador de Colón para el 2026, mientras que hay un nombre que se perfila para ser el director deportivo.

Ovación

Por Ovación

30 de noviembre 2025 · 19:22hs
Tras la victoria de José Alonso como nuevo presidente de Colón por la agrupación Tradición Sabalera, comienzan a definirse los primeros lineamientos de su gestión en materia deportiva. Uno de los puntos centrales pasa por la continuidad del entrenador, y en ese sentido, es prácticamente un hecho que Ezequiel Medrán seguirá siendo el técnico para el arranque de la temporada 2026.

Ezequiel Medrán, con todo listo para seguir como DT de Colón

Alonso, quien mantuvo una reunión con el entrenador días atrás, quedó “muy conforme” con el proyecto que le presentó Medrán y así lo manifestó públicamente. La valoración positiva del trabajo realizado y la convicción de que el equipo necesita continuidad para consolidar la idea futbolística fueron determinantes para avanzar en su ratificación.

LEER MÁS: José Alonso es el más votado en Colón y será el presidente por los próximos dos años

Sin embargo, la estructura deportiva no se limitaría solo a la figura del entrenador. Según trascendió, el flamante presidente tiene en carpeta la incorporación de un director deportivo, con el objetivo de profesionalizar todas las áreas vinculadas a la planificación de plantel, scouting y mercado de pases. Y ya habría un candidato apuntado, más allá que hay otro que comenzó a tomar mucha más fuerza.

Leandro Villarruel, el manager que sonó

Se trata de Leandro Villarruel, actualmente director deportivo de Deportivo Morón, institución donde trabaja desde hace cinco años y que se destacó por una política de refuerzos basada en la captación de jóvenes con proyección. Junto a Matías Colángelo y Alejandro Pérez, y con un equipo de scouting integrado por Enzo Sengiali y Yamil Niveiro, desarrollaron un sistema de búsqueda intensiva de talentos, especialmente en: Reservas de equipos de Primera División, y Clubes del Ascenso argentino.

LEER MÁS: Carlos Trod: "Somos los pobres de esta elección en Colón, pero mañana podemos ser ricos"

Bajo esa metodología, Morón logró incorporar jugadores como Franco Vázquez, Yair González, Facundo Báez, Juanma Cabrera (cedido desde Argentinos Juniors), Joaquín Livera (Boca Unidos), Franco Lorenzón (Deportivo Merlo) e Ivo Constantino (Atlanta), entre otros.

Diego Colotto, la nueva opción para manager

Diego Colotto nació en Córdoba el 10 de marzo de 1981, y surgió futbolísticamente de Estudiantes de La Plata. Su último equipo fue Quilmes, donde también desempeñó el papel de manager desde 2018 a 2021. Jugó, además del Pincha y del Cervecero, en Tecos y Atlas de México, Deportivo La Coruña y Espanyol de España, Pune City de India y Lanús. También jugó en la Sub 20 de Argentina.

Diego Colotto.jpg

Con la presidencia recién definida, Colón comienza a ordenar su estructura deportiva para el año próximo, y todo indica que el proceso estará encabezado por Medrán, acompañado —si las gestiones prosperan— por un director deportivo que ya trabaja bajo un modelo que gana adeptos en el fútbol argentino. La nueva era sabalera ya empezó a delinearse.

Colón José Alonso Ezequiel Medrán
