"Creíamos que el buen trabajo que hicimos en Colón se iba a reflejar en la elección y no fue así"

Ricardo Luciani felicitó a José Alonso tras ganar en Colón y pidió que aquellos que fueron "tantas veces rechazados por los socios se queden en la casa"

30 de noviembre 2025 · 20:28hs
Creíamos que el buen trabajo que hicimos en Colón se iba a reflejar en la elección y no fue así

La elección en Colón dejó un ganador claro y también voces que, aun desde la vereda opuesta, buscan hacerse oír. Tras confirmarse el triunfo de José Alonso, Ricardo Luciani, quien quedó en segundo lugar, realizó su lectura del resultado y dejó varias frases cargadas de mensaje hacia adentro de la política.

Luciani reconoció sin rodeos que la diferencia fue amplia y que su espacio volverá a ocupar un rol minoritario dentro del club. "Una victoria clara y nosotros como minoría de nuevo. El análisis es sencillo: los mejores deseos para la nueva conducción", expresó, marcando el cierre de un proceso electoral intenso.

Luciani, al hueso contra el accionar de algunos candidatos en Colón

Sin embargo, también apuntó contra ciertos comportamientos que —según él— siguen debilitando el clima institucional en Colón, tras el pedido de impugnación de su lista en medio de los comicios por supuestas irregularidades en la boleta. "Lo mismo de siempre, personas que no tienen elementos para convencer a la gente. Se le busca el pelo al huevo. Espero que se termine eso y que, tras ser tantas veces rechazados por los socios, se queden en la casa", lanzó, en una frase que no pasó desapercibida.

Aun así, Luciani aseguró que su espacio mantendrá su rol opositor con la misma dinámica que sostuvo durante la gestión saliente, anticipando continuidad y presencia en los debates internos: "Como minoría haremos lo mismo que con la comisión anterior, que se entienda que somos parte y que se mantenga la metodología. Que no decaiga ese trabajo", señaló.

El referente de la agrupación destacó además el esfuerzo realizado durante la campaña, aunque reconoció que ese recorrido no se tradujo en votos: "Transitamos muchos lugares y charlando. Creíamos que se iba a reflejar en la elección y no fue así. Crecimos en muchos aspectos y seguiremos participando en la vida política", cerró, dejando en claro que su proyecto continuará vigente más allá del resultado.

