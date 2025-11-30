Uno Santa Fe | Colón | Colón

José Alonso fue el más votado en Colón y será el presidente por los próximos dos años

La lista Tradición Sabalera, con José Alonso como presidente, fue la más votada en las elecciones de Colón, que tuvo la participación de cerca de 6.200 socios

30 de noviembre 2025 · 19:01hs
José Alonso fue el más votado en Colón y será el presidente por los próximos dos años

Este domingo se terminó el misterio y los socios eligieron a la nueva conducción de Colón: la lista Tradición Sabalera, con José Alonso como presidente. Fue el candidato más votado y conducirá al club por los próximos dos años. Capitalizó así la voluntad de un simpatizante que, pese a la lluvia, se movilizó masivamente para buscar el cambio.

• LEER MÁS: Ni la lluvia los paró: todo el color de los socios de Colón en las elecciones

Después de una gestión oficialista marcada por la falta de resultados y por el desencanto general, el hincha entendió que era momento de dar un golpe de timón. En un escenario con cinco alternativas, donde quedó claro que no había lugar a la unidad, la figura de Alonso —un dirigente con recorrido, que supo acompañar a José Vignatti como vicepresidente— terminó imponiéndose.

José Alonso será el nuevo presidente de Colón.

José Alonso, nuevo presidente de Colón

Lo llamativo es que su espacio eligió una estrategia atípica: trabajó con bajo perfil, sin exposición excesiva y sin presentación pública de un proyecto previo. Un silencio que, lejos de jugarle en contra, funcionó como carta ganadora en un contexto donde el socio pedía discreción, orden y resultados.

Ahora comienza una etapa decisiva. Con Alonso al mando, la nueva conducción deberá resolver temas urgentes: la definición del técnico, la elección del director deportivo y la planificación del equipo que intentará devolver a Colón a la Primera División.

Empieza un nuevo ciclo en el Sabalero y las expectativas, esta vez, son tan grandes como el desafío.

