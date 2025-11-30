Uno Santa Fe | Colón | Colón

El mesa por mesa de la victoria de José Alonso en Colón

José Alonso se impuso de forma contundente en las elecciones de Colón y será el sucesor de Víctor Godano. Vuelve el Vignattismo al poder.

30 de noviembre 2025 · 20:16hs
Colón vivió este domingo una jornada histórica, en una elección marcada por la lluvia inicial, la alta participación y un escrutinio que ratificó el regreso del vignattismo al poder. Con José Alonso como principal referente de la lista Tradición Sabalera, la agrupación se impuso mesa por mesa, logrando una victoria contundente que lo posiciona como nuevo presidente del club, apenas dos años después de la salida de José Vignatti en diciembre de 2023.

LEER MÁS: Vignatti vuelve al ruedo en Colón: "Lo que no se puede postergar es el intento"

Si bien el recuento fue ajustado en algunas mesas, la tendencia se mantuvo firme durante todo el día: Tradición Sabalera se consolidó como la fuerza más votada y terminó sacando una diferencia clara sobre sus principales competidores, Sangre de Campeones y la lista Dr. Ricardo Magdalena, que se ubicaron segunda y tercera respectivamente.

Resultado de las elecciones:

Tradición Sabalera (Alonso): 2.840 votos

Sangre de Campeones (Luciani): 1.810

Dr. Ricardo Magdalena (Magdalena): 1.223

Pasión Sabalera (Abraham): 294

Unidad Colonista (Trod): 49

Blancos: 20

Anulados: 4

Total de votantes: 6.240

Un triunfo con mensaje político

El regreso de Alonso marca también el retorno del sector vinculado históricamente a José Vignatti, quien dejó el cargo en 2023 tras una gestión controversial. El triunfo mesa por mesa refuerza el aval de los socios a esta nueva conducción, que desde el lunes comenzará a delinear su equipo de trabajo y los primeros pasos de cara al mercado de pases y la próxima temporada.

Con esta elección, Colón inicia una nueva etapa, con expectativas renovadas y el desafío de estabilizar lo institucional y deportivo tras años de turbulencias.

LEER MÁS: Quién será el DT y el manager de Colón tras la victoria de José Alonso

El pueblo sabalero habló en las urnas. Tradición Sabalera ganó con autoridad y José Alonso asumirá la presidencia para conducir un nuevo ciclo en Colón.

El mesa por mesa de las elecciones de Colón

MESA POR MESA 1
MESA POR MESA 2
Colón José Alonso Vignatti
