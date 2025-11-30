Uno Santa Fe | Policiales | femicidio

Femicidio en Esperanza y muerte del principal sospechoso en Nelson: investigan si fue un suicidio o un accidente

Una mujer de 40 años fue hallada asesinada este domingo al mediodía en su vivienda de Esperanza. Su ex pareja, señalado por vecinos como el posible autor, murió horas después en un choque

Juan Trento

Por Juan Trento

30 de noviembre 2025 · 20:57hs
Este mediodía de domingo, en una vivienda ubicada cerca de Bosch y Moreno, en la zona noroeste de Esperanza —cabecera del departamento Las Colonias—, un hombre encontró a su hermana sin vida luego de que ella no respondiera mensajes ni llamadas.

Al ingresar por un patio trasero tras ver la casa cerrada, halló a la mujer inmóvil, en medio de un charco de sangre. De inmediato alertó a la policía. Efectivos de la Unidad Regional XI llegaron al lugar, preservaron la escena y un médico del SIES 107 confirmó que se trataba de una muerte violenta, un femicidio.

En el domicilio estaban los dos hijos menores de la víctima, quienes fueron resguardados por los agentes y luego puestos bajo el cuidado de la Secretaría de la Niñez por orden de la fiscal de Flagrancia en turno del MPA, Natalia Giordano.

La fiscal dispuso la intervención del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) para los peritajes criminalísticos y de la Brigada de Femicidios, además de las primeras medidas investigativas.

Testimonios e investigación inicial

Los policías dialogaron rápidamente con vecinos, quienes aportaron datos clave sobre movimientos en la casa en las últimas horas. Algunos señalaron la posible presencia del ex esposo de la víctima, quien habría abandonado la vivienda en una motocicleta.

Con esa información, se inició el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas de Esperanza y de las rutas provinciales 6 y 70, logrando identificar la moto y la fisonomía del hombre buscado.

La muerte del sospechoso: ¿accidente o suicidio?

Horas después, el hombre —que se desplazaba en una motocicleta Honda XR blanca, patente A 099 DKY— fue hallado fallecido tras un choque con un camión lechero en jurisdicción de Nelson, en el norte del departamento La Capital.

La hipótesis sobre si la colisión fue accidental o si podría tratarse de un suicidio quedó abierta y es materia de investigación.

Peritajes y pasos judiciales

La víctima fue identificada como M. C. O., de 40 años, mientras que el hombre fallecido en Nelson fue identificado como D. D., de 45 años, su ex pareja y principal sospechoso del femicidio.

Las jefaturas de la Unidad Regional XI y la PDI informaron todos los avances a la fiscal Giordano, quien además articuló acciones con la fiscal Gabriela Arri, de la sede Santa Fe del MPA, encargada del hecho ocurrido en Nelson.

Los dos cuerpos fueron enviados a la morgue judicial para la correspondiente autopsia, clave para determinar circunstancias del femicidio y del posterior siniestro vial.

LEER MÁS: Choque múltiple en Nelson: murió uno de los jóvenes trasladados al hospital Cullen

