Colón ajusta piezas para un examen clave ante Defensores de Belgrano

El entrenador sabalero probó una variante táctica en la práctica de este jueves y evalúa incluir a Matías Muñoz para conformar una mitad de cancha con mayor marca y recuperación.

Colón transita las horas decisivas de preparación para afrontar una de las paradas más exigentes que tendrá antes del receso. Este jueves, en el Predio 4 de Junio, Ezequiel Medrán encabezó una práctica de fútbol donde comenzó a definir la formación para visitar el sábado a las 15.30 a Defensores de Belgrano, en el estadio Juan Pasquale, por la fecha 18 de la Zona A de la Primera Nacional.

El entrenador mantuvo inicialmente la estructura que viene utilizando, aunque durante el ensayo introdujo una modificación que podría marcar un cambio de enfoque para jugar en Buenos Aires.

Una variante para ganar equilibrio en el medio de Colón

La principal prueba pasó por el ingreso de Matías Muñoz en lugar de Darío Sarmiento. Con ese movimiento, Colón dejó de apostar por una formación más ofensiva y pasó a poblar el centro del campo con tres mediocampistas de características más combativas: Federico Lértora, Ignacio Antonio y el propio Muñoz.

La decisión no parece casual. El equipo viene mostrando altibajos en las últimas fechas y afrontará un compromiso complejo ante un rival que suele hacerse fuerte como local. En ese contexto, Medrán analiza reforzar la zona media para intentar recuperar solidez y controlar mejor el desarrollo del juego.

El técnico mantiene una incógnita en Colón

Más allá de los ensayos realizados, la presencia de Muñoz todavía no está confirmada. La sensación que dejó la práctica es que la única duda real del entrenador pasa por definir si sostiene a Sarmiento para darle mayor volumen ofensivo al equipo o si finalmente se inclina por Muñoz para conformar una estructura más equilibrada.

El resto de la formación no sufriría modificaciones importantes respecto de los últimos encuentros.

Durante el entrenamiento también tuvo participación Matías Godoy, quien reemplazó por momentos a Julián Marcioni.

Sin embargo, el delantero continúa arrastrando una molestia muscular que incluso pone en duda su viaje a Buenos Aires. Por esa razón, hoy parece difícil imaginarlo entre las principales opciones para el compromiso ante Defensores de Belgrano.

El probable equipo

Con las pruebas realizadas durante la mañana, la formación que asoma para jugar en el Bajo Núñez sería: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Darío Sarmiento o Matías Muñoz; Alan Bonansea.

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Colón llegará al encuentro ocupando el quinto puesto de la Zona A, con 29 puntos y a cinco del líder Deportivo Morón. El desafío será grande: volver a sumar fuera de casa y sostenerse en la pelea por los primeros lugares en una etapa del campeonato donde cada punto empieza a tener un valor especial.