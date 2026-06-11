Colón y la inmejorable chance de cortar una racha negativa que lleva más de un año

Colón visitará el sábado a Defensores Belgrano con la obligación de ganar para recuperar terreno en la tabla y además cortar una racha que arrastra desde el año pasado

Colón y la obligación por cortar una racha que lleva más de un año.

Se terminaron las excusas, las palabras y los análisis. Colón no puede continuar dejando puntos en el camino y es por eso que el sábado está obligado a ganarle a Defensores de Belgrano.

Y si bien el Dragón está invicto en condición de local, la realidad indica que disputó siete partidos, de los cuales ganó uno solo y empató los seis restantes, alcanzando una efectividad del 42,8% y apenas convirtió cuatro goles.

La seguidilla de cuatro empates lo alejó de la primera posición de la Zona A y en consecuencia no hay margen de error. Pero además, necesita de manera urgente cortar una racha negativa que lleva más de un año.

Y es que el 1 de junio se cumplió un año del último triunfo de Colón en la provincia de Buenos Aires que incluso fue ante Defensores Unidos de Zárate.

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Ese día, el Sabalero venció 1-0 a Defensores Unidos con gol en tiempo de descuento de Christian Bernardi. Y luego de ese encuentro, Colón disputó siete partidos más en Buenos Aires durante el 2025, con la particularidad de que los perdió a todos.

La racha arrancó con la derrota ante Deportivo Morón 1-0 y continuó con las caídas con Temperley 2-1, Nueva Chicago 1-0, San Telmo 1-0, Defensores de Belgrano 1-0, Talleres de Remedios de Escalada 2-0 y Estudiantes Buenos Aires 1-0.

Mientras que en este 2026, Colón disputó cinco partidos en Buenos Aires, cosechando dos derrotas y tres empates de manera consecutiva.

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El primer encuentro fue la derrota 3-1 con San Telmo, luego perdió 2-0 con Deportivo Morón y le siguieron los empates 1-1 con Los Andes, 1-1 con Estudiantes de Buenos Aires y 1-1 ante Almirante Brown.

De esta manera, luego de aquella victoria ante Defensores Unidos, el equipo sabalero disputó 12 partidos en Buenos Aires, cosechando nueve derrotas y apenas tres empates.

En este campeonato, la única victoria como visitante fue ante Patronato por 2-0. Así las cosas, el único resultado que le sirve es el triunfo para comenzar a ganar en confianza y enderezar el rumbo.