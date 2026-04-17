Los puestos que buscaría reforzar Colón en junio

Si bien recién van ocho fechas de la Primera Nacional, la dirección deportiva de Colón ya está haciendo un análisis de mercado para reforzar en junio

En Colón no hay tiempo para relajarse. El buen presente en la tabla no frena la planificación y, puertas adentro, ya se empezó a trabajar en lo que vendrá. Con apenas ocho fechas disputadas, la dirección deportiva que encabeza Diego Colotto se adelanta al calendario y puso en marcha el análisis para el mercado de junio.

La idea es clara: no esperar a que aparezcan urgencias, sino anticiparse. Con cuatro cupos disponibles, el objetivo es llegar a la ventana de pases con decisiones tomadas y gestiones avanzadas para potenciar un plantel que hoy responde, pero que necesitará variantes para sostener la exigencia en la segunda mitad del torneo.

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Los puestos que Colón pretendería potenciar

Según lo evaluado hasta ahora, hay tres zonas que asoman como prioridad. La primera está en los extremos: Colón buscaría sumar un volante o extremo por derecha que pueda competir o relevar a Julián Marconi, quien hoy no cuenta con un reemplazo natural en ese sector.

Julián Marcioni Un extremo derecho y un lateral izquierdo serían dos de los puestos a reforzar en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Otro foco está puesto en el lateral izquierdo, donde se pretende sumar mayor profundidad y alternativas. Más que nada producto del bajo nivel de Facundo Caster. El tercer punto es otro centrodelantero, donde habría que ver lo que ocurre con Facundo Castro, cuya continuidad no está del todo asegurada.

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Mientras tanto, el trabajo no se detiene. La secretaría técnica ya comenzó con el seguimiento de nombres y el armado de informes, en sintonía con la idea de Colotto de jugar al anticipo en el mercado. Colón es puntero y sostiene una campaña que ilusiona, pero el mensaje interno es claro: no alcanza con lo que hay. El desafío será sostener el nivel y, al mismo tiempo, elevar la jerarquía para no dejar nada librado al azar en el tramo decisivo del campeonato.