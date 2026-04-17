Uno Santa Fe | Colón | Colón

Los puestos que buscaría reforzar Colón en junio

Si bien recién van ocho fechas de la Primera Nacional, la dirección deportiva de Colón ya está haciendo un análisis de mercado para reforzar en junio

Ovación

Por Ovación

17 de abril 2026 · 10:05hs
Los puestos que buscaría reforzar Colón en junio

Prensa Colón

En Colón no hay tiempo para relajarse. El buen presente en la tabla no frena la planificación y, puertas adentro, ya se empezó a trabajar en lo que vendrá. Con apenas ocho fechas disputadas, la dirección deportiva que encabeza Diego Colotto se adelanta al calendario y puso en marcha el análisis para el mercado de junio.

• LEER MÁS: Fuertes, enojado en Colón: "Los dirigentes ponen a sus hijos como ayudantes de campo"

La idea es clara: no esperar a que aparezcan urgencias, sino anticiparse. Con cuatro cupos disponibles, el objetivo es llegar a la ventana de pases con decisiones tomadas y gestiones avanzadas para potenciar un plantel que hoy responde, pero que necesitará variantes para sostener la exigencia en la segunda mitad del torneo.

• LEER MÁS: Medrán calcó el inicio de Delfino y Colón mira la historia antes de visitar a Morón

Los puestos que Colón pretendería potenciar

Según lo evaluado hasta ahora, hay tres zonas que asoman como prioridad. La primera está en los extremos: Colón buscaría sumar un volante o extremo por derecha que pueda competir o relevar a Julián Marconi, quien hoy no cuenta con un reemplazo natural en ese sector.

Julián Marcioni
Un extremo derecho y un lateral izquierdo serían dos de los puestos a reforzar en Colón.

Un extremo derecho y un lateral izquierdo serían dos de los puestos a reforzar en Colón.

Otro foco está puesto en el lateral izquierdo, donde se pretende sumar mayor profundidad y alternativas. Más que nada producto del bajo nivel de Facundo Caster. El tercer punto es otro centrodelantero, donde habría que ver lo que ocurre con Facundo Castro, cuya continuidad no está del todo asegurada.

• LEER MÁS: Budiño no jugará ante Morón y en Colón lo esperan para el duelo ante Godoy Cruz

Mientras tanto, el trabajo no se detiene. La secretaría técnica ya comenzó con el seguimiento de nombres y el armado de informes, en sintonía con la idea de Colotto de jugar al anticipo en el mercado. Colón es puntero y sostiene una campaña que ilusiona, pero el mensaje interno es claro: no alcanza con lo que hay. El desafío será sostener el nivel y, al mismo tiempo, elevar la jerarquía para no dejar nada librado al azar en el tramo decisivo del campeonato.

Colón Diego Colotto Facundo Castro
Noticias relacionadas
fuertes, enojado en colon: los dirigentes ponen a sus hijos como ayudantes de campo

Fuertes, enojado en Colón: "Los dirigentes ponen a sus hijos como ayudantes de campo"

lucas cano gana terreno en colon para jugar contra moron

Lucas Cano gana terreno en Colón para jugar contra Morón

medran calco el inicio de delfino y colon mira la historia antes de visitar a moron

Medrán calcó el inicio de Delfino y Colón mira la historia antes de visitar a Morón

budino no jugara ante moron y en colon lo esperan para el duelo ante godoy cruz

Budiño no jugará ante Morón y en Colón lo esperan para el duelo ante Godoy Cruz

Lo último

Cerúndolo perdió con Zverev y se despidió en los cuartos de final del ATP 500 de Múnich

Cerúndolo perdió con Zverev y se despidió en los cuartos de final del ATP 500 de Múnich

Nuevo robo y destrozos en el centro de salud de Nueva Pompeya: se llevaron todos los aires acondicionados

Nuevo robo y destrozos en el centro de salud de Nueva Pompeya: se llevaron todos los aires acondicionados

Con la atención de Unión, Atenas se juega todo ante La Unión de Formosa

Con la atención de Unión, Atenas se juega todo ante La Unión de Formosa

Último Momento
Cerúndolo perdió con Zverev y se despidió en los cuartos de final del ATP 500 de Múnich

Cerúndolo perdió con Zverev y se despidió en los cuartos de final del ATP 500 de Múnich

Nuevo robo y destrozos en el centro de salud de Nueva Pompeya: se llevaron todos los aires acondicionados

Nuevo robo y destrozos en el centro de salud de Nueva Pompeya: se llevaron todos los aires acondicionados

Con la atención de Unión, Atenas se juega todo ante La Unión de Formosa

Con la atención de Unión, Atenas se juega todo ante La Unión de Formosa

Detuvieron a un adolescente por intimidación en una escuela: Es un delito, no una broma

Detuvieron a un adolescente por intimidación en una escuela: "Es un delito, no una broma"

Real Madrid tendría entre las prioridades a Lionel Scaloni como técnico

Real Madrid tendría entre las prioridades a Lionel Scaloni como técnico

Ovación
Una fecha cargada de promesas en los dos campeonatos de la Liga Santafesina

Una fecha cargada de promesas en los dos campeonatos de la Liga Santafesina

Apertura: Colón ganó el clásico a domicilio y no quedan más invictos en la A1

Apertura: Colón ganó el clásico a domicilio y no quedan más invictos en la A1

Apertura A2: la fecha 6 se cerró con festejos de Regatas (SF), El Quillá y CUST B

Apertura A2: la fecha 6 se cerró con festejos de Regatas (SF), El Quillá y CUST B

Llega el turno del quinto capítulo en el Torneo Dos Orillas

Llega el turno del quinto capítulo en el Torneo Dos Orillas

Compromisos de fuste para los equipos santafesinos en el Regional del Litoral

Compromisos de fuste para los equipos santafesinos en el Regional del Litoral

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The GunsN Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The Guns'N Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos